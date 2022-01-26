Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az

25 января 2022, 02:56

В воздухе откровенно запахло войной, о чем свидетельствуют данные мировых бирж – надежных барометров геополитических течений. Доллар, которому еще недавно пророчили последние дни на фоне его непрочных позиций, стал резко набирать вес, что сразу привело в движение фондовые и товарные биржи. В результате одни товары и акции обвалились, а другие взлетели. Что будет завтра, никто не знает.

Курс доллара расчетами «завтра» вырос на Московской бирже в понедельник на 1,56 рубля – 79 рублей, это максимальное значение с октября 2020 года. А курс евро поднялся на 1,49 рубля – до 89,36 рубля, что является максимумом с лета 2021 года. Официальный курс доллара к рублю, объявленный Банком России с 25 января, составляет 77,3649 рубля за доллар. А официальный курс евро к рублю составляет 87,5925 рубля за евро. В целом спад на Московской бирже усилился, стоимость большинства «голубых фишек» рухнула на 10-13,6%. Дошло до того, что Банк России объявил в 15:00 о приостановке покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, чтобы снизить волатильность на фондовом рынке. После этой новости рубль укрепился, отвоевав у доллара и евро почти 50 копеек.

Российская валюта теряла в стоимости и раньше, но если в прошлом это происходило, по мнению экспертов, из-за обострения напряженности вокруг Украины, то теперь прибавилась еще одна причина – неопределенность в переговорах по гарантиям безопасности. На рынках господствует негатив на фоне заявлений о приведении войск России и Украины в полную боеготовность, активизировалось и НАТО. Кроме этого, заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о готовности Украины перейти в наступление на Донбасс, еще больше взбудоражило биржи.

Уверенный рост цен на нефть сменился снижением из-за укрепления доллара на фоне обострения геополитической напряженности вокруг Украины. Brent, пробившая недавно потолок в 90 долларов, подешевела до 85,64 доллара за баррель на фоне укрепления доллара. А стоимость фьючерса на WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже опустилась на 3% – до 82,59 доллара за баррель. Нефть, баланс которой на глобальном рынке умело регулировала в последнее время ОПЕК+, сегодня сдает позиции.

И это связано не с призывами президента США Джо Байдена или выбросами ведущими потребителями на рынок миллионов баррелей нефти из своих резервов. Нет, трейдеры куда больше обеспокоены неопределенностью в связи с ситуацией вокруг Украины. Одно дело, когда на границе придет в движение мощная военная техника или Запад введет обещанные «невиданные доселе» санкции, в том числе и на углеводородные ресурсы России. Это, безусловно, приведет к росту спроса, а соответственно и цен. Но пока противоборствующие стороны выжидают непредсказуемые итоги переговоров, биржи замерли в ожидании, а трейдерам в столь неопределенной ситуации незачем рисковать.

Правда иначе обстоит ситуация на газовом рынке Европы. Стоимость февральского газового фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась 24 января на 19,4% – до 1102 долларов за 1000 кубометров. Помнится, 21 декабря прошлого года спотовая цена газа в Европе впервые в истории превысила 2000 долларов за 1000 кубометров. Вскоре они упали более чем вдвое, но в последние дни снова стали расти. Ранее мы уже не раз отмечали, что цены на газ в Европе, да и мире в целом, связаны не столько с климатическими катаклизмами, сколько с геополитическими катаклизмами. Однако новая геополитика носит несколько иной характер, при этом жестко влияя на реальные товары стратегической значимости. Нетрудно догадаться, как негативно повлияла международная обстановка на виртуальные товары – акции, ценные бумаги, криптовалюты. Крупнейшие транснациональные компании в сфере ИКТ за считанные дни потеряли десятки миллиардов долларов. А мировой рынок криптовалют, по данным CoinDesk, потерял за сутки 130 млрд долларов. В частности, стоимость биткоина снизилась на 6% – до 33,35 тыс. долларов, что на 51% ниже рекордного прошлогоднего ноябрьского уровня.

А доллар на этом фоне продолжает укрепляться по отношению к основным валютам в ожидании итогов январского заседания Федеральной резервной системы. Ожидается, что Федрезерв подготовит почву для мартовского повышения ставки. Дорогой доллар снижает инвестиционную привлекательность нефти для держателей других валют. С другой стороны, инвесторы обеспокоены по поводу возможных перебоев поставок нефти из России и с Ближнего Востока. Дальнейшая эскалация конфликта вокруг Украины и тревожная ситуация на Ближнем Востоке оправдывают премию за риск, в частности к нефтяным котировкам, имеющим важное значение и для Азербайджана. Ведь ОПЕК+ и так с трудом добивается согласованного уровня добычи…





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