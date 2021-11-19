19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» в январе-сентябре более чем на треть увеличились инвестиции в основной капитал, сообщили БЕЛТА в пресс-службе парка.

«По итогам девяти месяцев 2021 года обеспечен рост основных показателей деятельности индустриального парка «Великий камень» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем производства промышленной продукции вырос более чем в 2,5 раза до Br222,6 млн. Более чем на треть увеличились инвестиции в основной капитал. В два раза выросла выручка от реализации товаров, работ, услуг (Br256,8 млн), в том числе за пределы Беларуси — в три раза (Br112,2 млн). Чистая прибыль предприятий-резидентов составила Br13,3 млн. Сумма налогов, сборов и платежей, уплаченных резидентами парка, — Br27 млн», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время в парке зарегистрирован 81 резидент из 15 стран. В этом году принято 16 новых компаний. Численность работников резидентов составляет 1766 человек. Среднемесячная заработная плата — Br2709. Экспорт продукции и услуг резидентов вырос более чем на 16% и осуществляется в 20 стран мира.

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» — особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления — машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-