В воскресенье, 10 октября, в Ужгороде состоялся забег ко Дню защитников и защитниц Украины.

К участию приглашали всех желающих, передает корреспондент Укринформа.

В мероприятии также приняли участие председатель Закарпатского областного совета Алексей Петров и его заместитель Игорь Шинкарюк.

Забег, дистанция которого превысила 5 километров, стартовал с площади Театральной.

Забег ко Дню защитников и защитниц Украины / Фото: Сергей Гудак. Укринформ

В Киеве к 30-летию Вооруженных сил состоялся первый военный забег Military Run UA, в котором приняли участие почти 1100 гражданских лиц, а также военнослужащие всех видов и родов войск, в том числе из других стран.

Military Run UA / Фото: Геннадий Минченко Укринформ