В воскресенье, 10 октября, в Ужгороде состоялся забег ко Дню защитников и защитниц Украины.
К участию приглашали всех желающих, передает корреспондент Укринформа.
В мероприятии также приняли участие председатель Закарпатского областного совета Алексей Петров и его заместитель Игорь Шинкарюк.
Забег, дистанция которого превысила 5 километров, стартовал с площади Театральной.
Забег ко Дню защитников и защитниц Украины / Фото: Сергей Гудак. Укринформ
В Киеве к 30-летию Вооруженных сил состоялся первый военный забег Military Run UA, в котором приняли участие почти 1100 гражданских лиц, а также военнослужащие всех видов и родов войск, в том числе из других стран.
Military Run UA / Фото: Геннадий Минченко Укринформ