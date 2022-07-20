Украина импортирует полимерные рукава, которые используются для временного хранения урожая.

«У нас есть подтверждение от международных партнеров о дополнительном ввозе больших рукавов, вмещающих по 200 тыс. тонн, и оборудования для закладки и разгрузки. Приблизительно на 10-15 млн тонн зерна. В августе планируем начать процедуру распределения», — заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Такого количества оборудования будет достаточно для того, чтобы при существующих темпах экспорта сохранять урожай этого года, считает замминистра. По прогнозам Высоцкого, урожай в этом году ожидается на уровне 52 млн. тонн зерновых и примерно до 13-15 млн. тонн масличных культур.

Технология хранения зерна в рукавах – не нова и практикуется многими украинскими хозяйствами более 10 лет. До 24 февраля ежегодно в Украине хранилось в рукавах от 5 до 6 млн тонн зерновых. Это своеобразные полимерные мешки. В таких герметичных рукавах зерно может храниться в течение 12-17 месяцев, однако некоторые изготовители рассказывают, что зерно может храниться до двух лет. Рукава обладают разными техническими параметрами, но окончательные характеристики зависят от производителя. Диаметр может составлять от 2,4 до 2,7 м; длина от 30 м до 90 м; толщина материала от 200 до 250 мкм.

Ранее USM сообщал, что первая партия рукавов от западных союзников для временного хранения зерна уже идет по морю в Украину.

«Министерство обратилось к правительствам США, Канады, Великобритании, ЕС с просьбой предоставить Украине приспособления для временного хранения. Предварительные результаты: первая партия уже идет в Украину», — заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Маркиян Дмитрасевич.

«Вторая опция, применяемая в Канаде и США, – так называемые временные силосы, или зерновые кольца. Это большое металлическое кольцо, крепящееся на обычной площадке, на поверхность стелется специальный материал, не пропускающий влаги, а сверху он закрывается специальным тентом, сохраняющим зерно от воздействия окружающей среды. Один такой силос примерно вмещает 5 тыс. тонн зерновых», – объяснил Дмитрасевич.

Следует отметить, что полиэтиленовые рукава уже проявили себя спасателями агросектора в Аргентине. Фактически из-за удобства и дешевизны рукава в этой южноамериканской стране дали толчок развитию сельского хозяйства. В Аргентине ежегодно в рукавах хранят около 42 млн. тонн зерновых.