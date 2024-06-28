В Украине возникла аномальная ситуация на рынке труда. В некоторых сферах на одного кандидата есть сразу две вакансии, работодателям критически не хватает работников, из-за чего приходится значительно повышать зарплаты. В среднем по стране зарплаты повысили более чем на 22%, однако в некоторых отраслях рост составил более 40%.

О том, как и почему изменилась ситуация на рынке труда и сколько платят украинцам, читайте в материале OBOZ.UA.

Украинцы в среднем зарабатывают 18,9 тыс. грн, говорится в данных Госстата за первый квартал 2024 года. Это на 22,5% больше, чем было в первом квартале 2023 года. Такой рост зарплат значительно опережает темпы инфляции (в прошлом году – 5,1%) и скорость восстановления экономики.

Два года назад украинцы в среднем зарабатывали 14,6 тыс. грн. Так что зарплаты выросли на 29,3%, а кумулятивная инфляция за этот же период составила 31,6%. То есть на самом деле украинцы со средней зарплатой и с учетом роста цен все еще могут купить меньше, чем до полномасштабной войны. Но в любом случае столь стремительный рост доходов спрогнозировать было тяжело.

«Реальные доходы населения заметно возрастают, подпитанные снижением безработицы и повышением зарплат. Более высокие доходы способствуют улучшению потребительских настроений, стимулируют спрос на кредитование. В то же время рост благосостояния обеспечивает низкую долговую нагрузку населения в целом», – объясняют в НБУ.

Как менялась средняя зарплата

Падение размера средней зарплаты произошло во втором квартале 2022 года, после начала полномасштабной войны. Однако уже в третьем квартале того же года размер зарплат вырос до 14,6 тыс. грн, достигнув уровня первого квартала. Как видно на графике, сохраняется традиционное статистическое искажение: в четвертом квартале из-за годовых премий и выплат бонусов значительно повышается средняя зарплата.

Если динамика прошлого года повторится, то уже в 2024-м украинцы в среднем будут зарабатывать около 23 тыс. грн. Главная причина повышения зарплат – дефицит на рынке труда. И это можно подтвердить и статистикой зарплат по отраслям. Больше всего растут зарплаты в тех сферах, которые страдают от нехватки работников: сфера обслуживания, водный транспорт и строительство.

Больше всего (44,1%) выросли зарплаты в сфере временного размещения и организация питания (гостинично-ресторанный бизнес, HoReCa). Согласно данным work.ua, в первом квартале 2024 года в этой области в среднем за неделю открывали до 4,8 тыс. вакансий и размещали до 4.8 тыс. резюме.

Соотношение друг к другу означало, что большее количество работодателей не смогло найти сотрудника. Дело в том, что некоторые вакансии рассчитаны на несколько сотрудников, кроме того, иногда украинцы размещают резюме для анализа предложений на рынке и не собираются сразу менять работу. Такое соотношение заставляет работодателей конкурировать за сотрудников за счет повышения зарплат.

Динамика зарплат в HoReCa

С апреля дефицит кадров в этой области критически усилился. Как результат, в мае за неделю открывали 5,7 тыс. вакансий и размещали 3,1 тыс. резюме. Итак, на одного сотрудника было почти две вакансии. Теперь не рестораны и гостиницы выбирают себе персонал, а работники этой сферы выбирают себе рестораны и гостиницы.

Ресторатор, глава Ассоциации ресторанов и гостиниц Днепра Елена Булах в комментарии OBOZ.UA рассказывает: искать персонал стало втрое труднее. Многие женщины уехали за границу, а мужчины – защищают страну в составе ВСУ. «Оставшиеся часто хотят неаргументированные зарплаты. Люди должны отрабатывать свою зарплату… Персонал искать стало очень тяжело. Те, кого находят, не имеют опыта и сразу хотят себе зарплаты такие, как до большой войны зарабатывали те, у кого уже есть высокий уровень квалификации«, – жалуется Булах.

Персонал ищут в том числе в профессиональных учебных заведениях, добавляет глава профильной ассоциации. Квалифицированные работники становятся едва ли не самым ценным ресурсом. И за этот ресурс в условиях дефицита приходится платить больше.

Зарплаты в данной отрасли выросли до 15 тыс. грн. Два года назад, в первом квартале 2022 года, украинцы в гостинично-ресторанном бизнесе зарабатывали всего 10,5 тыс. грн. Несмотря на значительный рост, до средней зарплаты HoReCa еще далеко. Частично это объясняется тем, что в заведениях питания часто практикуют выплату официально только минимальной зарплаты, а остальные – в конвертах.

На втором месте по темпам роста зарплат оказалось строительство. В среднем за год зарплаты в этой отрасли выросли на 44%, притом что зарплата все еще составляет в среднем всего 14,5 тыс. грн.

Строительство – отрасль, которая пострадала от дефицита кадров больше всего. На стройплощадках традиционно было больше вакансий для мужчин. Мобилизация привела к тому, что компании теряли целые бригады. «У нас ТЦК выходил на дежурство на въезд на объект. Им что нужно? У них свой план, который должны выполнять. Мы не против, мобилизация должна быть, конечно. Но разве они не понимают, что когда вот так приходят на один конкретный объект и вырывают бригады, это же остановка работы, простой. Это разве кому-нибудь на пользу?» – жалуется один из киевских застройщиков, пожелавший не называть свое имя.

Динамика зарплат в строительстве

Для восстановления разрушенных объектов строительство должно развиваться едва ли не самыми активными темпами. Однако обеспечить это без кардинальных изменений не получится. И только повышением зарплат проблему не решить.

Динамика зарплат в водном транспорте

На третьем месте по уровню роста зарплат оказалась отрасль «водного транспорта». Здесь в среднем украинцы стали зарабатывать за год на 42% больше. В среднем украинцы получают 26 тыс. грн. До большой войны, в первом квартале 2022-го, в этой отрасли в среднем платили 12,6 тыс. грн.

В Украине на 12% сократилась рабочая сила (на 2,1 млн человек), говорится в совместном отчете министерств экономики и финансов. И это без учета мобилизованных работников. Более того, около половины рабочей силы в Украине неактивна – не работает и не ищет работу, тогда как почти три четверти работодателей в стране отмечают, что испытывают нехватку кадров.

«Ситуация осложняется довоенной проблемой Украины – быстрым старением и сокращением населения. По прогнозам, возвращающиеся беженцы увеличат численность рабочей силы до 16,0-16,4 миллиона человек в 2026 году, что все еще на 0,9-1,3 миллиона меньше, чем довоенный рекорд в 17,3 миллиона человек в 2021 году. Это подтверждает необходимость привлечения большего количества рабочей силы, стимулирования возвращения беженцев и увеличения участия рабочей силы, особенно среди женщин, для поддержания экономического восстановления», – говорится в отчете.

То есть в условиях рекордного дефицита кадров в Украине все еще половина трудоспособных не работает и не ищет работу. Львиная доля – действительно работает без официального трудоустройства. «Усиливается конкуренция бизнеса за работников, это один из факторов роста средних зарплат и доходов населения в целом», – отмечают в отчете НБУ.

Опрос Министерства экономики показал: большинство работодателей считают, что причина дефицита кадров – мобилизация. Среди причин называли:

мобилизацию – 67%;

эмиграцию за границу – 54%;

низкую зарплату – 36%;

внутреннюю миграцию – 21%.

Треть работодателей считает, что решить проблему поможет сотрудничество с агентствами по трудоустройству. Еще 31% – повышение заработной платы. При этом компании считают, что дефицит кадров – это большая проблема, чем угроза безопасности. Так, среди главных проблем называют:

58% – невозможность найти квалифицированных работников;

42% – недостаток финансирования;

40% – безопасность бизнеса

25% – конкуренция;

24% – цепи поставок.

Ситуация на рынке труда будет оставаться сложной и после завершения полномасштабной войны. Более того, дефицит кадров может только усилиться. А дефицит работников составит около 4 млн человек. Чтобы решить проблему, ежегодно необходимо будет возвращать значительное количество украинцев в Украину или привлекать 300 тыс. мигрантов (оценки Института демографии и социсследований).

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