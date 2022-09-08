В Украине постепенно улучшается инфляционная динамика, до конца года такая тенденция будет продолжаться, сообщает пресс-служба Минэкономики.

По данным ведомства, темпы инфляции в Украине уменьшаются второй месяц подряд — «это важный положительный сигнал для потребителей и предприятий».

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«Уже фактически произошло значительное удорожание отдельных товаров и услуг, и последние два месяца подряд, учитывая данные ежедневного мониторинга цен на отдельные товары, темпы инфляции уменьшаются. Мы прогнозируем, что она продолжит замедляться и до конца года, хотя, конечно, сезонные проявления ускорения на отдельных сегментах рынка будут иметь место», — отметил первый заместитель министра экономики Денис Кудин.

Основанием для оптимистического прогноза является снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, которые, в частности, в августе упали на 10% и продолжают снижаться. А также снижение мировых цен на продовольствие 5 месяцев подряд.

Это должно положительно отразиться и на ценах в Украине. Так, в августе больше всего подешевели сезонные овощи (картофель, свекла, капуста, морковь) – на 25-45%, упали цены на автогаз – в среднем на 10,4%, на дизель – на 3,4%.

Кудин подчеркнул, что рекордно высокая инфляция в этом году является мировой тенденцией. Даже в странах Евросоюза она достигает 9,1%. Что касается Украины, то инфляция вызвана двумя факторами — специфическим внутренним и внешним. Да, частично инфляция импортирована, ведь мы покупаем дорогие энергоресурсы (газ, нефтепродукты), и высокие мировые цены на них отражаются на ценах в Украине.

По прогнозам Нацбанка, в 2022 году инфляция в Украине составит 31%, а ВВП сократится на треть. В следующем году ожидается возвращение экономики к росту, а инфляционной динамики – к понижению.

Министр финансов Сергей Марченко считает такой уровень инфляции умеренным как для воюющей страны.

Однако в НБУ отмечают, что такая инфляция – это сокращение почти на четверть реальных имеющихся доходов граждан.

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Наталія Софієнко

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