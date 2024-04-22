Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление американского миллиардера Илона Маска об отсутствии стратегии выхода из войны с Россией.

«Когда кто-то из глобальных инфлюенсеров/персон (тот же Илон Маск) упорно говорит об «отсутствии стратегии выхода из российско-украинского конфликта», приходится в очередной раз удивляться дефициту простой логики в современном мире… » — написал он в микроблоге X.

По его словам, реалистичная стратегия выхода «вопиюще, кричаще проста» — Россия должна вывести свои войска с территории Украины, тем самым закончив горячую фазу войны.

«Я прекрасно понимаю, что иногда простые истины крайне сложно осознать, но все же повторюсь: агрессор (РФ), неспровоцированно напавший на другую страну с единственной целью оккупации/убийства/захвата, покидает чужую территорию, возвращает украденное и восстанавливает верховенство международного права. Что в этом сложного? Какую еще стратегию выхода следует искать/обсуждать? И можно ли построить что-то справедливое на несправедливости?» — добавил Подоляк.

Новое заявление Маска о войне в Украине:

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Палата представителей Соединенных Штатов Америки поддержала законопроект, предусматривающий предоставление новой помощи Украине.

Илон Маск написал в сети, что обеспокоен «отсутствием стратегии выхода» из войны: «Просто вечная война, в которой дети гибнут в окопах от артиллерии или перезарядных пулеметов и снайперов на минных полях».

Вас также могут заинтересовать новости:

Источник