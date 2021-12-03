Украинцы стали тщательнее контролировать личные финансы. С июня 2020 по сентябрь 2021 года рост установок приложений для контроля личных финансов составил 82%. Об этом сказано в отчете компании Google и платформы для маркетинговой аналитики и атрибуции мобильных устройств AppsFlyer.

Исследователи отметили, что

Украина лидирует по этому показателю среди стран региона. Аналитики полагают,

что основная причина этого во влиянии Covid-19 на способы взаимодействия пользователей

с банками и управления личными средствами.

В целом с июня 2020 по сентябрь 2021 года количество загрузок

приложений увеличилось на 31%. Общее количество загрузок приложений в Украине

выросло на 31%, а расходы по ним — на 42%. Количество установок программ на

Android увеличилось на 33%, на iOS — на 19%.

«Отчет демонстрирует быстрое развитие ситуации. Это

открывает для брендов реальные возможности. Инвестирование в мобильный

маркетинг становится главным приоритетом для компаний, желающих развивать свой

бренд, увеличивать прибыль, повышать лояльность и улучшать качество

обслуживания клиентов», — считает генеральный директор AppsFlyer в странах

СНГ Михаил Зайцев.

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Согласно отчету, с июля 2020 по январь 2021 года в

преддверии праздников количество установок приложений для покупок выросло на 63%,

а расходы, совершенные с их помощью, — на 43%. В целом электронная коммерция

была на 42% популярнее в предпраздничный период.



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Активнее всего тратят деньги владельцы устройств на iOS. Сумма,

которую они потратили, на 60% больше, чем в прошлом году. Пользователи Android —

на 42%.

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На обеих платформах более 20% расходов выпало на праздничный

период (январь и февраль 2021 года). В период с января по сентябрь этого года зафиксировано

падение расходов в приложениях на Android на 31%, на iOS — на 46%.

В результате повышения пользовательской активности доход

от рекламы в приложениях вырос на 288%. В период с апреля по сентябрь 2021 года доход от рекламы в приложениях на iOS вырос на 9%, на Android — на 31%.

Ключевые показатели в отчете Google и AppsFlyer. Фото: пресс-служба AppsFlyer

Соцопросы показывают, что украинцы все чаще покупают в интернете. Например, в «черную пятницу» большинство украинцев собиралось делать покупки онлайн.

Больше всего респонденты доверяют украинским сайтам — 80%. На втором месте известные китайские сайты — 44%. На третьем — сайты Европы — 20%, на четвертом — США — 14%. А доля тех, кто заглядывает в другие азиатские магазины (японские, корейские), совсем маленькая.