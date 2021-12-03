Украинцы стали тщательнее контролировать личные финансы. С июня 2020 по сентябрь 2021 года рост установок приложений для контроля личных финансов составил 82%. Об этом сказано в отчете компании Google и платформы для маркетинговой аналитики и атрибуции мобильных устройств AppsFlyer.
Исследователи отметили, что
Украина лидирует по этому показателю среди стран региона. Аналитики полагают,
что основная причина этого во влиянии Covid-19 на способы взаимодействия пользователей
с банками и управления личными средствами.
В целом с июня 2020 по сентябрь 2021 года количество загрузок
приложений увеличилось на 31%. Общее количество загрузок приложений в Украине
выросло на 31%, а расходы по ним — на 42%. Количество установок программ на
Android увеличилось на 33%, на iOS — на 19%.
«Отчет демонстрирует быстрое развитие ситуации. Это
открывает для брендов реальные возможности. Инвестирование в мобильный
маркетинг становится главным приоритетом для компаний, желающих развивать свой
бренд, увеличивать прибыль, повышать лояльность и улучшать качество
обслуживания клиентов», — считает генеральный директор AppsFlyer в странах
СНГ Михаил Зайцев.
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Согласно отчету, с июля 2020 по январь 2021 года в
преддверии праздников количество установок приложений для покупок выросло на 63%,
а расходы, совершенные с их помощью, — на 43%. В целом электронная коммерция
была на 42% популярнее в предпраздничный период.
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Активнее всего тратят деньги владельцы устройств на iOS. Сумма,
которую они потратили, на 60% больше, чем в прошлом году. Пользователи Android —
на 42%.
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На обеих платформах более 20% расходов выпало на праздничный
период (январь и февраль 2021 года). В период с января по сентябрь этого года зафиксировано
падение расходов в приложениях на Android на 31%, на iOS — на 46%.
В результате повышения пользовательской активности доход
от рекламы в приложениях вырос на 288%. В период с апреля по сентябрь 2021 года доход от рекламы в приложениях на iOS вырос на 9%, на Android — на 31%.
Ключевые показатели в отчете Google и AppsFlyer. Фото: пресс-служба AppsFlyer
Соцопросы показывают, что украинцы все чаще покупают в интернете. Например, в «черную пятницу» большинство украинцев собиралось делать покупки онлайн.
Больше всего респонденты доверяют украинским сайтам — 80%. На втором месте известные китайские сайты — 44%. На третьем — сайты Европы — 20%, на четвертом — США — 14%. А доля тех, кто заглядывает в другие азиатские магазины (японские, корейские), совсем маленькая.