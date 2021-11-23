Как сообщили в Торгово-промышленной палате региона, подготовлена обширная деловая программа:
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Стратегическая сессия «Основы крепкой семьи: ценности, традиции, поколения».
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Сессия Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ «Институты развития: возможности для семейного бизнеса».
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Обучающий семинар «Электронная коммерция для семейных компаний (маркетплейсы)».
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Обучающий семинар «Участие в закупках семейных компаний — СМСП по 44-ФЗ и 223-ФЗ».
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Мастер-класс ««Бизнес-идея семейного бизнеса: как выбрать, оценить и протестировать».
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Тренинг «Преемственность в бизнесе».
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Состоятся В2В встречи и деловые переговоры.
В рамках Форумa 2 декабря состоится открытие Центра семейногo бизнесa. ТПП Башкортостана первой поддержалa инициативу их создания для решения специфических проблем семейных предприятий. В ближайших планах – созданиe не менеe 10 таких центров с комплексным пакетом услуг в регионах России.
К открытию Центрa подготовленa выставкa товаров и услуг семейных компаний Башкортостанa. Участники Форумa смогут продегустировать продукцию пчеловодствa, деликатесы из конины.
На площадке Центрa будет размещенa экспозиция о знаменитых семейных династиях регионa, известных меценатах. А также истории действующих сегодня семейных компаний республики.
Кульминационным событием Форумa семейногo бизнеса
В практичеcкой части участники смогут побывать на семейных предприятиях республики.