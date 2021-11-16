В последние годы тренд на природосбережение и внедрение ESG-стандартов набирает силу, и это приводит к смещению акцентов на сырьевых рынках. Конечно, вряд ли стоит ожидать, что мировая экономика перестанет использовать традиционные нефть и газ, однако все чаще в центр внимания промышленников попадает радиоактивный уран. И если прежде рынок этого тяжелого металла был довольно узким, то сейчас он набирает обороты: по данным Trading Economics, за год стоимость урана выросла на 65,18%.

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В 2021 году цена урана ставит рекорд за рекордом. 8 сентября фьючерс на этот металл на бирже Comex подорожал на 0,5%, достигнув, по данным CME Group, отметки 40,25 доллара за фунт — максимального уровня с ноября 2014 года. Сейчас же металл стоит уже 48,15 доллара за фунт, вплотную приблизившись к отметке 50 долларов (в последний раз уровень 50,07 доллара был преодолен 17 сентября). Рост неравномерный: за месяц цена повысилась на 0,10%, однако только за прошедшие сутки уран подорожал на 1,58%. В пользу скачка цен сложилось несколько факторов, объясняют в БКС Экспресс. На фоне пандемии из-за низкого спроса была заморожена добыча урановой руды, и станции перешли к использованию запасов. Однако летом Китай объявил о программе перевода электроэнергетики с угля на альтернативные источники, включая АЭС, и образовался потенциальный разрыв между спросом и предложением. Всемирная ядерная ассоциация дала новые оценки роста потребления уранового топлива: 162 млн фунтов в этом году с ростом до 206 млн до 2030 г. и до 292 млн еще через 10 лет, то есть, средним темпом 3% в год. Но атомная промышленность к этому не готова: напротив, ожидается падение выхода урана на 15% в ближайшие 5 лет и вдвое к 2030 г.





Спрос будет расти. Цены — тоже





Рост нетрадиционного спроса (покупка урана на вторичном рынке созданными финансовыми компаниями) привел к резкому повышению цен с конца августа до октября, отмечает аналитик товарные рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Спотовые цены, по данным Cameco, выросли с 34 долларов в августе до 45 долларов в октябре, а в сентябре поднимались до 50 долларов. Основное влияние на них оказал рост спроса после того, как Sprott Physical Uranium Trust стал со второй половины августа почти ежедневно выходить на рынок и скупать уран.





За девять месяцев 2021 года активность в спотовых сделках была на 9% выше, чем за девять месяцев 2020 года. На срочном рынке объемы спроса также превысили прошлогодние, а цены выросли до 43 долларов в октябре. Помимо роста спроса со стороны нетрадиционных потребителей, конечные пользователи урановой продукции также сообщали о росте потребления в третьем квартале 2021 года. Со стороны же предложения заметных изменений не происходило — в результате ощущается дефицит урана на вторичном рынке.





В то же время «Казатомпром» проинформировал об увеличении производства урана на 6% г/г за девять месяцев 2021 года. Компания сообщила, что продолжит увеличивать производство до конца текущего года, если цены продолжат расти — это снизит уровень спотовых цен на уран в ближайшие месяцы.





Одновременно с этим политический климат вокруг атомной отрасли продолжает меняться: МАГАТЭ опубликовала прогноз до 2050 года, в котором атомная энергетика рассматривается как надежный и чистый источник энергии, способный помочь миру в снижении выбросов и достижении климатических целей. Прогноз предусматривает удвоение мощностей АЭС в мире к 2050 году.





На этом фоне Япония пересмотрела план по перезапуску ранее остановленных АЭС — к 2030 году страна планирует увеличить долю атомной генерации в энергобалансе до 20-22%. Великобритания подтвердила планы по развертыванию собственных технологий нового поколения, в том числе атомных. Франция выделит около 1 млрд евро на разработку небольших модульных и инновационных ядерных реакторов. В штате Иллинойс, США, подписано новое энергетическое законодательство, предусматривающее госсубсидии на сумму 700 млн долларов в течение следующих пяти лет, что позволит сохранить работу АЭС Exelon, находившихся под угрозой закрытия.





Кроме того, была введена в эксплуатацию АЭС в ОЭА, а в Испании и Китае две действующие АЭС получили продлений лицензий на эксплуатацию.





Все это свидетельствует о том, что в долгосрочном плане рынок урана вышел в растущий тренд, уверена Оксана Лукичева. Потребление урана будет расти по мере увеличения инвестиций в строительство атомных станций. В целом эксперт ожидает продолжение роста цен на уран до 55-60 долларов к 2025 году.





Предложение за спросом не угонится





Текущая неделя для рынка урана началась оптимистично, отмечает эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн. В понедельник, 15 ноября, урановые цены прибавили еще 1,6%, ноябрьский фьючерс на СOMEX подорожал с 46,25 до 47,05 доллара за фунт, расширив таким образом серию роста до 9 дней подряд и увеличив прирост котировок со 2 ноября 2021 года до 12,15%.





Эксперт отмечает, что активность покупателей на урановом рынке возрастает. К агрессивным приобретениям урана со стороны инвестиционных фондов, ориентированных на стратегию «купил и держи», особенно Sprott Physical Uranium Trust, Yellow Cake, Uranium Participation и других, увеличивших скупку на спотовом рынке с июля-августа 2021 года, добавляются и производители.





Так, крупнейший в мире игрок уранового рынка «Казатомпром», на долю которого приходится 41% мирового выпуска урана, недавно объявил о создании собственного фонда, который будет покупать уран по примеру инвестфондов «купил и держи» в условиях сокращения объемов производства.





Другой производитель Uranium Energy в течение последних месяцев активно скупал уран на спотовом рынке. До рекордных покупок в 24 млн фунтов фондом Sprott Physical Uranium Trust Uranium Energy еще далеко, но при том что в 2020 году общий объем покупок урана в мире составлял всего 92,2 млн фунтов, быстрое наращивание запасов до 4,1 млн. фунтов к ноябрю 2021 года, усиливает дефицит на урановом рынке еще больше.





Как стало известно совсем недавно, Sprott Physical Uranium Trust привлек еще 1 млрд долларов. Это значит, что фонд продолжит скупать уран на спотовом рынке на всю эту сумму — при том, что общий объем рынка при текущих ценах, составляет всего $4,3 млрд, то есть прирост спроса только от одного этого фонда составит 23%.





Так что локальная «игра» в рост спотовых цен на уран в ближайшие 4-6 месяцев, до марта-апреля 2022 года, продолжится, уверен Гринштейн. По итогам завершения консолидации в диапазоне 37-51 долларов за фунт, в которой цены находятся с середины сентября 2021 года — а это может произойти в ближайшую неделю-полторы — рост урановых цен продолжится до 60-65 долларов за фунт к середине января 2022 года, когда котировки могут зафиксироваться вплоть до апреля.





Что касается более длинных перспектив, то в разрезе сохранения высоких цен на нефть и природный газ, дальнейшее подорожание урана выглядит безальтернативным, констатирует эксперт. Китай в ноябре объявил о планах по строительству 150 атомных реакторов в ближайшие 15 лет (в мире их действует всего 450). Одно это означает, что спрос на уран за 15 лет вырастет на 33% или на 2,2 п.п. в год. А если добавить сюда проекты других стран, необходимые в том числе для реализации «зеленой повестки», то годовой рост спроса может составить 2,5-3,0 п.п.





На стороне предложения ситуация также способствует долгосрочному росту цен. Суммарная годовая потребность в уране оценивается 59,0-60,0 тыс. тонн, а произведено в 2020 году было всего 47,5 тыс. тонн. И это при том, что по прогнозам Всемирной ядерной ассоциации (WNA) к 2030 году потребление урана может вырасти до 80,0-85,00 тыс. тонн, а производство к этому моменту увеличится лишь до 66,00 тыс. тонн. То есть, в ближайшем десятилетии дефицит на урановом рынке.





Конечно, признает Антон Гринштейн, остроту этой проблемы будут сглаживать вторичные источники урана, но общая ситуация к 2030 году подтолкнет урановые цены к более высоким значениям — в районе 75-85 долларов за фунт.

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