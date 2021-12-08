Водитель сказал, что не заметил пешехода (Фото: МВД Приднестровья).

ДТП произошло 8 декабря в Тирасполе, примерно в 07:45, в районе консульского пункта РФ, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Toyota двигалась в сторону улицы Правды. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил 14-летнюю девочку.

Инспекторам ДПС мужчина пояснил, что на лобовое стекло попали брызги воды из-под колёс встречной машины. Он включил дворники, в этот момент на «зебре» уже был пешеход. Водитель среагировал, но было поздно.

Девочку доставили в Республиканский центр матери и ребёнка. У неё сотрясение головного мозга и ушиб руки.

У иномарки сломаны боковое зеркало и передний бампер.

Сотрудники ГАИ проводят разбирательство.

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