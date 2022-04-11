«Первые военные беженцы начали работать в магазинах Lidl в начале апреля. Их мотивация и готовность быстро учиться, несмотря на языковой барьер, заслуживают самого высокого признания. Мы также гордимся нашей командой, которая полностью поддерживает своих новых коллег», — прокомментировала руководитель отдела кадров Lidl Eesti Лийна Киппасто.

Обязанности только что приступивших к работе украинцев — такие же, как и у других работников магазина, но в период «обживания» в них не входит непосредственный контакт с покупателями из-за незнания эстонского языка.

«Заработная плата и дополнительные льготы у них такие же, как и у других сотрудников. Для нас равное отношение к работникам является принципиальным. Наш процесс найма продолжается, и вскоре мы сможем предложить прибывшим из Украины работу в наших магазинах в Тарту, Пярну и Нарве», — подчеркнула Киппасто, которая сказала, что компания в сотрудничестве с государством также хочет поддержать изучение эстонского языка новыми работниками.

Новые сотрудники имеют возможность получить помощь от лица, которое может помочь им лучше адаптироваться к окружающей среде и решить проблемы, обусловленные языковым барьером. Всем региональным руководителям компании были даны инструкции по привлечению в штат военных беженцев.

Новая сотрудница мустамяэского магазина Lidl, Виктория Губарь из Белгород-Днестровского, рада своей новой работе: «Хотя в Украине я работала в другой сфере, я благодарна за возможность работать здесь и поддерживать свою семью. Процесс найма в Lidl был быстрым, четким и понятным… Я надеюсь, что скоро начну изучать эстонский язык».