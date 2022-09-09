В Таджикистане сегодня, 9 сентября отмечают 31-ю годовщину Государственной независимости страны, сообщает avesta.tj.

Как передает агентство, в этот день в 1991 году на внеочередной сессии Верховного Совета Таджикистана 12-го созыва было принято заявление о государственной независимости. Оно послужило основанием для принятия постановления «О провозглашении государственной независимости Республики Таджикистан».

За 31 год Таджикистан установил дипломатические отношения со 180 государствами, стал полноправным и активным членом таких масштабных организаций, как СНГ, ШОС, ОДКБ и ООН.

В День независимости на главном флагштоке республики торжественно поднимается государственный флаг. Президент Эмомали Рахмон принимает поздравления от политических лидеров. В столице и регионах проходят праздничные мероприятия.