На Ставрополье в отношении бывшего инспектора по особым поручениям отдела по взаимодействию с территориальными органами МВД России, прилегающими к административной границе края, оперативного управления ГУ МВД России по региону возбудили уголовное дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

По версии следствия, подозреваемый получил взятку в 50 тыс. руб. от замначальника одного из следственных отделов ОМВД по региону «за содействие в успешном прохождении военно-врачебной комиссии». «В настоящее время фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева