Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина договорилась с США о предоставлении украинцам статуса временной защиты.

Статус временной защиты в США

«Анонсированный в начале марта специальный статус (Temporary Protected Status — ред.) для граждан Украины, которые физически находились в США, с сегодняшнего дня официально введен», — написал Андрей Ермак в своем телеграмм-канале.

Соответствующее решение уже внесли в Федеральный реестр. Сегодня, 19 апреля, его обнародуют и зарегистрируют.

«Должен отметить, что, по просьбе украинской стороны, дату на период которой граждане Украины должны находиться на территории США для квалификации на TPS, перенесли с 1 марта на 11 апреля 2022 года», — добавляет он.

Поэтому граждане Украины, физически находившиеся на территории США по состоянию на 11 апреля смогут воспользоваться этой программой.

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Что это значит

Статус временной защиты позволит украинцам остаться в США на срок до 18 месяцев с возможностью трудоустройства в стране.

«Я хочу поблагодарить американских партнеров за военную, финансовую, гуманитарную помощь, санкции, а теперь и за заботу о наших гражданах, а также посольство Украины в США и всю нашу дипломатическую команду за результативную работу», — отметил Андрей Ермак.

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