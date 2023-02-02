Палата представителей Соединенных Штатов внесла на рассмотрение законопроект, призывающий Вашингтон поддержать участие Тайваня в Международном валютном фонде (МВФ) в качестве члена, сообщает Focus Taiwan.

Палата представителей США Янг Ким и Эл Грин в четверг, 26 января, представили Закон о недискриминации Тайваня, направленный на обеспечение того, чтобы управляющий международным фондом США выступал за Тайбэй и предоставление технической помощи МВФ и обучения в стране.

Законопроект также направлен на вовлечение Тайваня в регулярную деятельность МВФ по надзору, связанную с экономической и финансовой политикой страны, возможностями трудоустройства в МВФ для граждан и предоставлением технической помощи МВФ и обучения Тайбэю, согласно отчету в Focus Taiwan.

МВФ — это глобальная организация, объединяющая примерно 180 стран-членов, созданная для содействия оздоровлению мировой экономики

“Как 21-я по величине экономика в мире и 10-й по величине торговый партнер Соединенных Штатов, Тайвань заслуживает места в МВФ”, — говорится в заявлении Ким, который входит в Комитет Палаты представителей по финансовым услугам и Комитет Палаты представителей по иностранным делам, опубликованном 26 января.

“Я горжусь тем, что являюсь одним из руководителей Тайваньского закона о недискриминации, возглавляемого конгрессвумен Ким. Этот законопроект требует, чтобы управляющий Международным валютным фондом (МВФ) в США использовал голос США, чтобы призвать Тайвань к участию и членству в МВФ”, — сказал представитель. — сказал Грин.

“Как ведущая мировая экономика, опыт Тайваня в продвижении разумной экономической политики может сыграть важную роль в оказании помощи МВФ в выполнении его миссии. Таким образом, он заслуживает места за столом. Я надеюсь, что этот законопроект поможет направить его в этом направлении”, — добавил он, согласно заявлению.

Согласно законопроекту, “Тайвань является 21-й по величине экономикой в мире и 10-м по величине торговым партнером Соединенных Штатов. Хотя Тайвань не является членом МВФ, он является членом Всемирной торговой организации, Азиатского банка развития и Форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.”

Согласно отчету о макроэкономической и валютной политике основных торговых партнеров Соединенных Штатов за январь 2020 года, опубликованному Министерством финансов, Тайвань располагал валютными резервами в размере 471 900 000 000 долларов США, что больше, чем у таких крупных экономик, как Южная Корея и Бразилия.

Согласно разделу Закона об отношениях с Тайванем (Публичное право 96-8), принятого 10 апреля 1979 года, ”ничто в этом Законе не может быть истолковано как основание для поддержки исключения Тайваня из дальнейшего членства в любой международной организации”.

Законопроект о содействии членству Тайваня в МВФ был впервые внесен в мае 2020 года тогдашним представителем. Энтони Гонсалес, который не баллотировался на переизбрание в прошлом году.

В ноябре 2021 года Гонсалес и Грин вновь представили законопроект с той же целью, который, однако, не прошел Палату представителей к концу своего срока.

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