Бизнесмен и основатель файлообменника Megaupload Ким Дотком порекомендовал всем держателям долларов срочно от них избавляться.

По мнению предпринимателя, коллапс американской экономики неизбежен.

Такое мнение Дотком высказал на своей странице в соцсети Х.

Почему Дотком советует продавать доллары

Бизнесмен обратил внимание, что выплаты по процентам госдолга США, который, по последней информации, превысил 34 триллиона долларов, достигают 1 трлн долларов, что составляет треть от всех налогов в стране, а также что госдолг и необеспеченные обязательства страны превышают ее совокупные активы.

По мнению предпринимателя, сложившаяся ситуация неизбежно приведет США к экономическому коллапсу.

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Американская империя обанкротилась. Экономический коллапс неизбежен. Продавайте доллары, американские акции и облигации, – порекомендовал Дотком.

Ранее сообщалось, что в России смягчили требование об обязательной продаже валютной выручки.

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