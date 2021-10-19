

В Сталепромышленной компании на территории Челябинска установлено новое импортное лазерное оборудование. Теперь заказы потребителей будут выполнены еще быстрее. Услуги резки осуществляются на станке с компьютерном управлением под руководством высококвалифицированных специалистов.



Преимущества лазерной резки:



Клиентам доступны для заказа не только заготовки необходимые для производства, но и предметы быта, декора. Например: логотип компании или костровая чаша.



Заказать услуги сервисной резки, а так же спланировать отгрузки помогут менеджеры компании.



На следующей неделе, 28 октября, участники рынка металлов посетят производственно-складской комплекс Сталепромышленной компании в Челябинске в рамках деловой поездки — круглого стола бизнес-клуба РСПМ-Урал «Электронная коммерция на рынке металлов». Программа мероприятия, заявка на участие

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