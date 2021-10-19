В Сталепромышленной компании на территории Челябинска установлено новое импортное лазерное оборудование. Теперь заказы потребителей будут выполнены еще быстрее. Услуги резки осуществляются на станке с компьютерном управлением под руководством высококвалифицированных специалистов.
Преимущества лазерной резки:
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фигурная резка
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резка деталей по чертежам, в размер
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не требует дополнительной полировки или шлифовки, кромка реза получается гладкой и ровной
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высокая точность обработки +/- 0,05 мм
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высокая скорость
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резка всех популярных видов стали
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возможность гравировки
Клиентам доступны для заказа не только заготовки необходимые для производства, но и предметы быта, декора. Например: логотип компании или костровая чаша.
Заказать услуги сервисной резки, а так же спланировать отгрузки помогут менеджеры компании.
На следующей неделе, 28 октября, участники рынка металлов посетят производственно-складской комплекс Сталепромышленной компании в Челябинске в рамках деловой поездки — круглого стола бизнес-клуба РСПМ-Урал «Электронная коммерция на рынке металлов». Программа мероприятия, заявка на участие
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