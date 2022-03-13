В России запускают биржу по импортозамещению, чтобы в условиях санкции отечественные производители могли найти российские аналоги.

«В связи со значительным повышением спроса на отечественную промышленную продукцию, Минпромторг России, «Газпромбанк» и «Агентство по технологическому развитию» запускают новый онлайн сервис «Биржа импортозамещения», — заявили в правительствечерез свой телеграм-канал.

Там уточнили, что сервис реализован на Электронной торговой площадке ГПБ на базе Государственной информационной системы промышленности.

«С его помощью заказчики смогут публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, запасных частей и комплектующих, а поставщики — направлять свои ценовые предложения и предлагать аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников. Следующим этапом развития сервиса станет масштабная работа с каталогизацией и унификацией позиций, а также применение алгоритмов машинного обучения», — сообщает правительство.

24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ США и союзники ввели беспрецедентные санкции.