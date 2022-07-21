За последний год значительно выросло число активных продавцов на торговых онлайн-площадках, сообщают эксперты и представители маркетплейсов. Согласно данным исследования «Тинькофф eCommerce», со II квартала 2021-го по II квартал 2022 года число активных продавцов на маркетплейсах выросло втрое, а за весь 2021 год — в 4,7 раза.

Сообщается, что предпринимателей маркетплейсы привлекают низким порогом входа и быстрым доступом к большой аудитории клиентов. Для трети торгующих на маркетплейсах (33 %) это занятие является основным источником дохода.

В Минэкономике сообщили «Известиям», что численность представителей малого и среднего бизнеса

, а также самозанятых граждан, предоставляющих услуги и товары на коммерческих электронных площадках, в период с 2019-го по 1 июня 2022 года составило более 217 тыс. Согласно прогнозу ведомства, ежегодный прирост российского рынка электронной коммерции составит 25–30 % до 2025-го года.

В Wildberries сообщили, что к началу июля 2022-го число предпринимателей на площадке выросло до 840 тыс., что в пять раз больше показателя предыдущего года. В пресс-службе Ozon сообщили о росте продавцов по итогам I квартала 2022 года в 3,5 раза, до 120 тыс.

Число активных продавцов на «Яндекс.Маркете» в I квартале 2022 года увеличилось более чем в три раза, у СберМегаМаркета» количество подключившихся к торговой площадке предпринимателей и компаний во II квартале 2022-го увеличилось в 3,5 раза в годичном исчислении.

В Data Insight сообщили «Известиям», что по предварительным оценка объём рынка электронной торговли во II квартале 2022 года вырос в стране по сравнению с прошлым годом на 62 % по количеству онлайн-заказов и на 35 % в денежном выражении.

Партнёр Data Insight Борис Овчинников назвал основным драйвером роста электронной коммерции переток покупателей и покупок из офлайна, что позволяет онлайн-продажам расти даже при общем сокращении рынка розничной торговли.

За последний год количество онлайн-предпринимателей среди клиентов «Тинькофф eCommerce» увеличилось в 2,5 раза, до 150 тыс., причём больше всего вырос как раз сегмент продавцов маркетплейсов, которых сейчас более 70 тыс., рассказал «Известиям» директор «Тинькофф eCommerce» Илья Кретов. Он отметил, что уход зарубежных брендов с рынка будет способствовать снижению конкуренции и подстегнёт замещение импорта, поэтому электронная коммерция продолжит развиваться в России даже в новых условиях.

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