Cегодня, 16 марта, 21-й день войны РФ против Украины. Инвестаналитик, управляющий партнер HUG’S Эрик Найман поделился на фейсбуке своим взглядом на просходящее в Украине и мире. «Минфин» выбрал главное.

Хроника пикирующей России

Bloomberg прогнозирует дефолт в РФ уже в ближайшее время. Внешний долг России достигает $150 млрд.

Bloomberg ожидает три сценария дефолта:

Россия выплатит текущий долг в долларах — это означает, что дефолт откладывается, по крайней мере, до 4 апреля (маловероятно);

Россия платит в рублях — выплата в среду будет считаться осуществлённой только в валюте, иначе это будет означать дефолт (наиболее вероятно);

Россия вообще не платит — невыплата в среду запустит льготный период в 30 дней, после чего наступает дефолт.

Власти РФ обсуждают возможность ужесточения наказания граждан за торговлю валютой на черном рынке. И снова здравствуй СССР.

Сбербанк РФ предлагает россиянам продавать евро с их счетов по курсу 86,26 руб/долл. Аттракцион невиданной «Щедрости». Снимать-то можно только доллары. А значит, евро теперь зависли. Вынужденная продажа по курсу более чем вдвое ниже рыночного — супер сделки.

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей заявил, что возникшая в России нехватка некоторых лекарств связана в первую очередь с ажиотажным спросом. Даже если так, то скоро это будет просто из-за дефицита. Россияне абсолютно правильно закупаются впрок. И вас, кремлевских старцев, переживут.

51% россиян предпочли бы жить за границей при наличии такой возможности. Это данные опроса исследовательского портала Superjob. Правда, в 2010 году таких желающих было 73%.

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Что происходит в Украине

Анализ положения дел говорит мне о переломе в войне.

Начинаем строить новую Украину. Зеленский объявил о налоговой реформе. Я бы даже сказал о налоговой революции:

1. Вместо НДС и налога на прибыль ставка 2% от оборота и упрощенный учет.

Ура, наконец-то! НДС давно стал анахронизмом и кормушкой для казнокрадов. США работают по системе налога с продаж (оборота) и процветают. В отличие от ЕС, где по-прежнему держатся за морально и физически устаревший НДС.

2. Добровольная уплата единого налога для малого бизнеса: «если можете — платите, не можете — нет вопросов». Ну, это даже перебор. Разве что на военное время.

3. Максимальная дерегуляция бизнеса. Не будет никаких проверок для бизнеса вообще.

Зеленский также подписал закон о коллаборантах — об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией. Закон карает за сотрудничество с Россией сроком до 15 лет и позволяет закрывать партии и организации.

Минэкономики Украины оценивает возможные убытки от агрессии РФ от трети до половины ВВП ($60−100 млрд), а по другой оценке — до $500 млрд. А ведь еще Крым и ЛДНР вспомнить нужно. Так что россиянам много лет придется горбатиться на репарации.

Укрзализныця национализирует более 3 тыс. российских вагонов.

Впервые в истории в рейтинге Forbes на первые роли выходят не олигархи, а айтишники. Максим Литвин, Алексей Шевченко — основатели Grammarly, а также Влад Яценко — сооснователь Revolut.

Кстати, Ринат Ахметов остался на первом месте, но очень сильно «похудел» — с $13,7 до $4,2 млрд. Максим Литвин и Алексей Шевченко каждый по отдельности «оцениваются» в $4 млрд. Возможно, очень скоро в списке самых богатых украинцев первые строчки рейтинга займут новые люди, которые создали свое богатство своими мозгами и руками, а не за счет бюджета, приватизации и разграбления мелких акционеров.

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Международные новости

Джо Байден сегодня объявит о новой военной помощи правительству Украины на сумму более $1 млрд. Это деньги из пакета $13,6 млрд в виде «Джавелинов», «Стингеров» и другой военной техники.

Германия: ZEW Economic Sentiment (март) = -39,3 (пред 54,3). ZEW заявил, что вероятность рецессии в Германии сильно выросла. Наша оценка — ЕС окажется в рецессии раньше, чем США. И уже близко, если еще не там.

Лукашенко считает, что в Белоруссии скоро будут бороться, чтобы в кармане был лишний российский рубль или юань. И действительно, в отсутствии долларов и евро на фоне белорусского рубля даже юань прекрасен. За что же так ненавидеть собственный белорусский рубль и народ?

Военный комиссар немецкого парламента отметил, что только половина крупных военных машин находится в боевой готовности. Состояние оснащения вооруженных сил Германии вызывает тревогу. А что вы хотите? Столько лет прокремлевская Меркель правила страной.

Да, у Германии были экономические успехи. Но закрыли АЭС, не построили ни одного СПГ, всю энергетику переориентировали под российский газ. Это ли не диверсия? А слабые вооруженные силы Германии — это лишь вишенка на торте.

WSJ: Саудовская Аравия обсуждает возможность продажи части своей нефти Китаю за юани. Источники WSJ говорят, что саудиты недовольны гарантиями безопасности от Штатов, были шокированы бегством США из Афганистаном, плюс недовольны попыткой сделки США с Ираном. Это плохо для доллара США. За эти юани, похоже, будут строить завод Foxconn у себя.

И это часть перехода мира от ямайской валютной петродолларовой системы к чему-то новому. Саудиты все больше в свою игру пытаются играть. Как и ОАЭ. В том числе в отношениях не только с Китаем, но и РФ. Это отражение геополитической слабости США.

Правительство Китая поддерживает инициативу Индонезии не включать войну в Украине в повестку встречи G20. Ранее Китай много инвестировал в экономику Индонезии. Это проявление так называемой «мягкой силы».

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Рыночные новости

Американская компания Intel (INTC) построит в Европе (Германии, Франции, Ирландии и Италии) полупроводниковую инфраструктуру за $88 млрд.

Обычно, капвложения — это плохо. Но здесь источником финансирования наверняка станут европейские страны. Ранее в феврале ЕС принял план на $48 млрд, чтобы стать крупным производителем полупроводников. Поэтому в данном случае Intel может хорошо заработать за чужой счет.

Кстати, все это происходит в ходе подготовки к возможному переходу Тайваня под полный контроль Китая через несколько лет (мирным путем, просто сменой политиков в ходе демократических выборов на более лояльных к Поднебесной).

Morgan Stanley снизил прогноз темпов роста ВВП Китая в 1 квартале текущего года до 0! Пекинские цели на год тоже не будут достигнуты.

Одновременно JP Morgan рекомендует избегать китайские акции в течение следующих 6−12 месяцев. Инвестбанк снизил целевые цены 28 топовых акций на 50−80%. И это после того, как они в среднем упали от пиков на 70%. Это капитуляция.

Китай вошел в свой величайший за последние десятилетия экономический кризис. Поднебесная получила одновременный удар:

снова коронавирус;

падение спроса в ЕС и США из-за падения потребительской активности (большинство тратят больше денег на бензин и коммуналку);

рост сырьевых цен;

проблемы в логистике.

Результаты опроса BofA Fund Manager Survey: большинство ожидают, что ФРС вмешается новой ликвидностью, только если S&P 500 упадет до 3640. Это на 13% ниже текущего уровня и на 24% ниже исторического максимума.

Ядерная сделка с Ираном близка к заключению. С РФ или без нее. Попытки Москвы всячески заблокировать её разбились об американскую дипломатию. Это хорошо для цен на нефть. Почему они и упали, в том числе.

Нефть почти вернулась на уровень до нападения РФ на Украину. А снижение цен на нефть помогло вчера акциям в США хорошо вырасти — в среднем на 2%. Мы готовимся покупать, учитывая, в том числе, военные успехи Украины, вслед за которыми наступит ускорение в развязке переговоров с РФ.

Если поражение лилипутина в Украине еще и вызовет смену политического режима в РФ на более лояльный Западу, это приведет к резкому снижению сырьевых цен и снимет инфляционное давление. А это даст необходимую передышку экономикам западных стран (да и Китаю, экономика которого уже одной ногой в могиле стоит). А тогда и прибыль американского бизнеса улучшится и котировки акций пойдут в рост.

Сегодня вечером заседает ФРС. Запасаемся попкорном. Интересно, будет ли «жестить» Пауэлл.

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