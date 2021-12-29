В Риге в четверг, 13 января, в Пурвциемсе улице Стирну откроется новый магазин розничной сети Lidl, сообщается в пресс-релизе компании Lidl Latvija.

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Магазин, который находится по адресу ул.Стирну, 31, откроется в 07:00. Это будет восемнадцатый магазин Lidl в Латвии. Поскольку его торговая площадь не превышает 1500 квадратных метров, магазин будет работать в «красном режиме».

Компания за свой счет благоустроила окрестности магазина — улучшена инфраструктура для пешеходов и автомобилистов, построены новые пешеходные дорожки, обустроена стоянка на 104 машин для покупателей, немного перемещена остановка общественного транспорта. Пространство около магазина, которое раньше пустовало, озеленили, высадив 590 саженцев крупных деревьев и кустарников на сумму более 25 тысяч евро.

В магазине уже построены помещения для приема и обработки депозитной тары, которые заработают с 1 февраля.

Регулярное открытие новых магазинов – это часть стратегии расширения торговой сети Lidl, которая началась 7 октября 2021 года с одновременного открытия 15 магазинов в Риге и городах Латвии.





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