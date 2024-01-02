Вторник 02 января 2024 07:57

Фото: Китай призывает народ Тайваня к «мирному воссоединению» (GettyImages)

Глава Управления Китая по делам Тайваня Сон Тао призвал народ острова способствовать процессу «мирного воссоединения», заявив, что это якобы общее желание людей с обеих сторон Тайванского пролива.

Конфликт Тайваня и Китая

Пекин рассматривает остров Тайвань как «сепаратистскую провинцию» и пытается восстановить над ним полный контроль. Однако Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

Соединенные Штаты оказывают военную помощь Тайваню. На фоне этого обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.

Недавно Тайвань сообщил о возобновлении китайской военной активности вблизи острова. Девять самолетов Китая и несколько кораблей пересекли середину пролива, который служит условной границей.

В конце декабря китайский лидер Си Цзиньпин заявил о неизбежном «воссоединении» Тайваня с материковым Китаем и пообещал решительно противодействовать любым попыткам «отделения» острова от КНР.

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