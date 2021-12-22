Чаще всего украинцы тратят 1000 грн, которую получают в рамках программы єПідтримка, на приобретение книг, билеты в кинотеатры и театры. Об этом на брифинге заявила министр экономики Юлия Свириденко.

«Уже 5,5 млн украинцев открыли карточки в банках, у нас сформированы заявки в Дии на получение выплат от 4,5 млн украинцев, более 2,3 млн украинцев уже получили выплаты в 1000 грн и свыше 200 млн грн израсходовано теми, кто сформировал карточки», – рассказала Свириденко.

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Она напомнила, что на программу в бюджете предусмотрено 8 млрд грн. Также Свириденко отметила, что в следующем году планируется расширение программы под нужды бизнеса

«Деньги, которые люди получают на свою карту, можно будет использовать в течение четырех месяцев с даты получения средств», — добавила министер финансов.

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15 ноября президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень. Выплаты начались с 19 декабря. 1000 грн вакцинированным гражданам выплачивают на виртуальные платежные карты через приложение Дия.

Заместитель главы ОП Ростислав Шурма рассказал, что вакцинированные украинцы, у которых нет приложения «Дия», банковских карт или приложений банков, смогут получить 1000 грн по программе «єПідтримка» со второго квартала или второго полугодия 2022 года.

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Наталия Софиенко

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