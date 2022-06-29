29 июня 13:23
В правительстве Красноярского края двум министрам назначили новых заместителей.
Заместителем министра спорта Дениса Петровского и начальником отдела правовой и кадровой работы стал Сергей Бородавкин. С ним заключен срочный договор сроком на два года.
Новый заместитель и у министра цифрового развития Николая Распопина. На должность заместителя министра — начальника отдела бюджетной политики назначен Станислав Чернов.
У него также срочный двухлетний договор. Распоряжение подписал первый заместитель губернатора края — председатель правительства края.
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