29 июня 13:23

В правительстве Красноярского края двум министрам назначили новых заместителей.

Заместителем министра спорта Дениса Петровского и начальником отдела правовой и кадровой работы стал Сергей Бородавкин. С ним заключен срочный договор сроком на два года.

Новый заместитель и у министра цифрового развития Николая Распопина. На должность заместителя министра — начальника отдела бюджетной политики назначен Станислав Чернов.

У него также срочный двухлетний договор. Распоряжение подписал первый заместитель губернатора края — председатель правительства края.



Twitter

0



ВКонтакте

0



Одноклассники

0



WhatsApp

0



Viber

0

Поделиться

0

Ссылки по теме: