В Польше на 7 июля собрано уже 7 млн ​​злотых (более 1,5 млн долл.) на польский Байрактар ​​для Украины, что составляет 30% его стоимости.

На акцию «Купим Украине «Байрактар», которая проходит с 28 июня на краудфандинговой платформе Zrzutka.pl, деньги перевели уже более 62 тыс. человек, передает корреспондент Укринформа.

В целом организатор акции, известный в Польше общественный деятель, политолог и журналист Славомир Сераковский рассчитывает собрать до конца июля 22,5 млн злотых (более $5 млн).

Известные поляки – режиссеры, актеры, журналисты, ученые, общественные деятели и т.п. – размещают в соцсетях призывы присоединяться к акции. Польские СМИ снимают о ней репортажи и поощряют поляков перечислять средства на покупку Байрактара.

Как информировало агентство, на краудфандинговой платформе Сераковский ранее написал: если маленькая Литва в очень короткие сроки собрала средства на Байрактар, то гораздо большая Польша тоже это должна сделать. Впрочем, он отметил: если средств будет собрано меньше, то они будут переданы в фонд ВСУ в Нацбанке Украины. Это же будет сделано, если денег будет собрано больше.

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Как сообщалось, турецкая компания Baykar Makina, производящая БпЛА Bayraktar TB2, 27 июня объявила о бесплатной передаче трех ударных беспилотников для нужд ВСУ, на которые были собраны средства в рамках проекта «Народный Bayraktar» Сергея Притулы.

До этого, в конце мая, литовская компания Laisvės TV начала сбор средств для покупки Байрактара для Украины. Сначала целью кампании было собрать требуемую сумму через три недели. Однако литовцы справились быстрее. Всего было собрано около 6 млн евро. 2 июня министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас сообщил, что Baykar Makina решила передать БпЛА Bayraktar TB2 бесплатно, на собранные деньги Литва купит необходимые боеприпасы, а остальные пойдут в поддержку Украины. Накануне литовцы торжественно отправили Байрактар ​​в Украину.