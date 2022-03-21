Криптофонд Украины уже собрал более $60 миллионов для поддержки армии. Правительство покупает за биткоины бронежилеты и другие необходимые для ВСУ вещи. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.

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«В первые дни войны крипта помогла покрыть неотложные потребности Вооруженных Сил Украины. Более 34 миллионов криптодонатов было израсходовано на покупку бронежилетов, тепловизионной оптики, медицинских средств, сухпайков, касок и раций», — говорится в сообщении.

Также в министерстве подчеркнули, что криптоактивы существенно масштабируют усилия Украины привлекать дополнительные средства для поддержки нашей армии, поскольку перевести в фонд валюту можно мгновенно с любой точки мира.

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Напомним, что Минцифра принимает донаты в криптовалюте на официальные кошельки. Сейчас есть возможность перевести биткоин, Ethereum, Tether, Polkadot, Solana, Dogecoin и другие криптовалюты. Для этого создали специальный ресурс Aid For Ukraine.

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