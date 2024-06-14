В Национальном банке заявили о том, что расходы, связанные с импортом электроэнергии в апреле-мае, не оказали решающего влияния на валютный рынок.

Об этом на брифинге сказал заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук.

«Последние месяцы у нас актуализировалась проблема с электроэнергией из-за обстрелов. По нашим оценкам, в апреле ситуация была несколько лучше, чем мы ожидали, благодаря импорту электроэнергии, частично благодаря более теплой погоде. Однако в мае ситуация была несколько хуже, дефицит был выше. В июне вероятно из-за более теплой погоды и плановых ремонтов на атомных электростанциях ситуация сложнее. По нашему мнению, частично эту проблему в ближайшие месяцы должно компенсировать расширение разрешения европейской сети системных операторов на передачу электроэнергии на коммерческой основа», — сказал Николайчук.

Он добавил, что в июле Нацбанк будет пересматривать оценку дефицита электроэнергии и влияние на макроэкономический процесс.

«Если говорить об импорте, то в апреле мы импортировали 0,3 ГВт, в мае – 0,6 ГВт. В стоимостных показателях это не очень значительные суммы, не имеющие решающего влияния на валютный рынок. Согласно нашему апрельскому прогнозу, мы ожидаем , что импорт электроэнергии обойдется нам в этом году около 800 млн долларов» — сказал Николайчук.

Источник: Укринформ

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