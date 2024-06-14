Сегодня 08:00 — ВалютаВ Нацбанке назвали причины роста курса доллара в последнее время

Курс доллара в последнее время рос из-за увеличения структурного дефицита на рынке. У Национального банка достаточно резервов, чтобы держать курс в определенных пределах.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, сообщается на брифинге, который транслировался на Youtube.

«Мы мониторим, контролируем ситуацию. Ситуация на рынке контролируема. У нас достаточный уровень резервов. Курс может колебаться как в сторону ревальвации, так и девальвации. НБУ будет активным игроком, и мы будем взвешивать структурные дисбалансы», — сказал он.

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Как отметил Гелетий, благодаря восстановлению ритмичности международной помощи правительство получило возможность использовать эту валюту и собственно в мае увеличило бюджет расходы, в том числе активно проводились авансовые платежи по закупке отдельных групп товаров», — сказал он.

По его словам, также произошли изменения в предложении валюты в мае — закончился период, когда было наложение двух предельных сроков расчетов за экспорт аграрной продукции — 90 и 180 дней.

Также дополнительный спрос сформировался за счет валютной либерализации НБУ, с расширением возможностей бизнеса покупать валюту. В то же время этот фактор не имел решающего значения для формирования спроса, добавил Гелетий.

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«Увеличение спроса на валюту и уменьшение предложения обусловило ослабление курса в мае», — сказал он.

Гелетий отметил, что НБУ остается активным игроком на рынке и сглаживает дефицит. Средний показатель валютных интервенций НБУ в мае вырос до 135 млн долларов в день по сравнению со 104 млн долларов в апреле и 80 млн долларов в марте.

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Напомним, в конце мая официальный курс неоднократно обновлял исторические максимумы. За месяц курс вырос на 2,1% до 40,50 грн/доллар. С начала года курс вырос на 6,6%. НБУ увеличил продажу валюты из резервов в мае до 3,072 млрд долларов (2,283 млрд долларов в апреле).

Курс доллара на 14 июня снова обновил максимум — 40,69 грн/доллар.

Справка Finance.ua:

В мае население купило валюты на 971,5 млн долларов больше, чем продало, что стало рекордным показателем с начала текущего года. Об этом говорится в отчетных данных Национального банка. На наличном валютном рынке в мае чистая покупка валюты населением превысила продажу.

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