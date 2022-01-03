Минувший год стал не слишком успешным, но и не провальным для Украины в экономическом плане. А вот перспективы следующего года вызывают тревогу.

Ситуация на международных рынках заставляет насторожиться, а с некоторыми предвестниками кризиса наша страна уже столкнулась. О своих впечатлениях от прошлого года и ожиданиях будущего рассказал в колонке для The page инвестиционный банкир Dragon Capital Сергей Фурса. «Минфин» приводит сокращенный вариант статьи.

Объективный и субъективный взгляд

Есть объективные цифры, и они всем известны. Тут все из серии «для Атоса — слишком много, для графа де Ла Фер — слишком мало». Экономика растет, но медленнее, чем мировая. Доходы украинцев растут и находятся на историческом максимуме. Ведь так много, как сейчас, украинцы не зарабатывали никогда в своей истории. Но все равно это существенно меньше, чем в соседней Европе, хотя уже уверенно догоняем цифры нефтяной России.

Гривна остается сильной. Более того, большую часть года гривна была очень сильной. Даже несмотря на то, что Национальный банк активно сдерживал укрепление национальной валюты, к ноябрю гривна была самой сильной валютой мира относительно доллара. Почему? Просто повезло с ценами на кукурузу, зерно, металлы, руду. И айтишники туда же. В общем, если бы не осеннее обострение у Путина, гривна закончила бы год ростом.

Есть субъективные впечатления. Но тут, как всегда, работает эволюционный механизм, и люди в основном «бідкаються». Так уж заложено природой, что мы обращаем внимание на негатив. Просто потому, что тот наш предок, который считал, что хруст веток в лесу ничего плохого не несет, скорее всего, рано или поздно становился добычей саблезубого тигра. И не мог передать свои позитивные гены по наследству. А вот тот, кто был способен расслышать в хрусте веток приближение хищника (конца света, коварного Сороса или Билла Гейтса с вакциной), выживал и передавал свои гены дальше. Вот сейчас эти гены и правят бал.

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Так что в целом не стоит замерять экономическую температуру по социологическим опросам. Потому что она всегда будет искажена. Не говоря уже о том, что, как говорил Доктор Хаус, «люди врут».

В ожидании шторма

Происходящее сейчас очень сильно напоминает ситуацию 2007 года. После которого наступил год 2008-й. Только вместо инвестиционных банкиров гуляет IТ-сектор. В мире очень много денег. В мире надулись невиданные пузыри. Эти деньги лезут из всех щелей, порождая дисбалансы. И снова надувают пузыри.

Да, никто никогда не знает, когда они лопнут. И пока музыка играет, все танцуют. А Украина напоминает яхту, в паруса которой вот уже несколько лет дует попутный ветер. И это заставляет расслабиться. И считать себя успешными капитанами. Купившими, правда, справку о завершении капитанских курсов.

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Что будет, если ветер переменится? Никто не знает на яхте, как плыть против ветра. Да и ситуация такая, что того, кто скажет, что это возможно, могут уже сжечь как еретика или ведьму. И пока ветер дует, пока мировая конъюнктура благоприятна, пока в мире много денег и МВФ очень добрый, закрывая глаза на шалости и раздавая деньги в качестве подарка, мы плывем. А вот что будет потом, сказать сложно. Но об этом предпочитают не думать.

Репетиция возможных проблем и реакции на них — энергетический шок. Который не родился в Украине. Но аукнулся дефицитом угля и дорогим газом. И мы видим, что решение проблемы постоянно откладывается, показывая, что очень мало людей на корабле, готовых взять на себя ответственность.

В принципе, пока в мире так много денег, локальные глупости не оставляют следа. Проблемы создают в основном внешние шоки. Как, например, ключевое слово в экономике 2021 года — «инфляция». Украинская инфляция 2021 года — импортированная инфляция, она рождена под влиянием печатного станка в США, и даже цены на яйца украинских кур напрямую зависят от того, как много денег напечатал дядя Сэм.

Это тот случай, когда мы не можем пинать украинскую власть, ведь не она контролирует станок. А Нацбанк, например, проводит абсолютно рациональную политику по сдерживанию инфляции. Делая все, что может сделать в этом случае. А может он не так и много, ведь эту инфляцию породили другие центробанки, долгое время уверявшие весь мир, что инфляция сама рассосется. Не рассосалась.

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Вот такой год. А еще это тот год, когда снова был повод для стыда. И это об украинском уровне вакцинации. Который остается на уровне стран Африки. И это стыдно. Очень.

Не зря у Украины кредитный рейтинг, как у африканских стран. Ой не зря. И пока не изменится общество, экономика останется все на том же уровне: «для Атоса — слишком много, для графа де Ла Фер — слишком мало».

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