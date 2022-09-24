Министерство экономики, не ожидает повышения цен на топливо в Украине в ближайшее время, несмотря на частичное возвращение акциза. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.

«По нашему мнению, время для частичного возврата акцизов выбрано удачно. Поскольку на украинском топливном рынке сказалась тенденция к снижению цены. Соответственно, мы рассчитываем, что топливные сети смогут включить налог в существующую цену без ее увеличения. Увеличения цен на нефтепродукты в ближайшей перспективе мы не ожидаем», — сказал Кудин.

По его словам, размер акциза составляет 3,5-4 грн за литр. Но именно на столько сейчас должны упасть цены на топливо в Украине. Снижение стоимости топлива — это общемировая тенденция, которая связана с подешевением нефти.

«Цена на нефть на мировых рынках пошла вниз. Три месяца назад она достигала 120 долларов за баррель, а сейчас — на уровне 88 долларов за баррель. Это очень значительное снижение. Мировая экономика

получила большую инфляцию в основном за счет роста цен на энергоносители», — отметил Кудин.

Также он подчеркнул, что дефицита горючего в ближайшее время на розничном рынке не ожидается.

«Рынок пока полностью обеспечен горючим. Мы наблюдаем даже профицит нефтепродуктов – операторы сумели накопить резервы и запасы, которых не хватало в период дефицита. Сегодня произошла полная диверсификация поставок, и Украина – это первая страна в Европе, которая полностью отказалась от российских нефтепродуктов», — подытожил Кудин.

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Напомним, 21 сентября Верховная Рада приняла закон №7668-д «О внесении изменений в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины относительно ставок акцизного налога на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения», которым предусмотрен возврат акциза на топливо.

Финальной версией проекта предусмотрены следующие ставки: бензин — 100 евро за 1 тыс. литров, дизель – 100 евро за 1 тыс. литров, газ — 52 евро за 1 тыс. литров.

Ставка НДС для всех видов топлива остается на уровне 7%.





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