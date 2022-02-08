Спикер МИД отметил, что Украину посещают большое количество иностранных гостей

Олег Николенко сказал, что Киев превратился в мировой дипломатический центр. / Фото: Коллаж: Сегодня

Утверждения о том, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок не состоялась, чтобы направить определенный политический сигнал, не соответствуют действительности.

Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал «Сегодня».

Ответ Николенко

«Никакие слухи, анонимные источники и конспирологические теории не смогут вбить клин в крепкие отношения Украины и Германии», – сказал он.

Спикер МИД Украины Олег Николенко. / Фото: Олег Николенко

По словам Николенко, сейчас Киев превратился в «мировой дипломатический центр»:

«Большое количество иностранных гостей сейчас посещают Украину, чтобы продемонстрировать солидарность на фоне агрессивных действий РФ. Параллельно происходит много телефонных разговоров и других контактов. Президент Владимир Зеленский имеет чрезвычайно насыщенный график, что, кроме международной части, также включает координацию многих важных процессов внутренней жизни Украины».

Кроме этого, спикер МИД напомнил, что во время визита министра, прошедшего 17 января, президент Украины «провел с ней продуктивную встречу».

Что произошло

Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок должна была встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским вместе с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. У последнего изменились планы из-за визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину.

«Мы планировали встретиться с президентом Украины, а сейчас изменились планы поездки, французская сторона изменила эти планы», – сказала Бербок.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал «не создавать какую-то конспирологию вокруг этого».

В то же время журналист CNN Джейк Тэппер со ссылкой на «источник, близкий к украинскому правительству», сообщил, что встреча Зеленского и Бербок отменилась из-за нежелания последней публично заявлять об отказе Германии от «Северного потока – 2», а также поставлять Украине оружие.

A source close to the Ukrainian government tells me that President Zelensky canceled his meeting today with German Foreign Minister Annalena Baerbock because the FM refused to say Germany would abandon Nord Stream 2 pipeline even if Russia invades, and.

— Jake Tapper (@jaketapper) February 7, 2022

Напомним, Дмитрий Кулеба встретился с Анналеной Бербок в Киеве. По итогам встречи глава МИД Украины заявил, что Германия не склоняла Украину к уступкам из-за угрозы со стороны Российской Федерации.

Германия и Украина