Мелитопольские школьники с понедельника уходят на дистанционное обучение и карантина. После трех дней карантина дети уйдут на осенние каникулы.

Рекомендации обнародовали на сайте Мелитопольского горсовета.

Учреждениям общего среднего и внешкольного образования города рекомедут перейти на “дистанционку” уже завтра, 11 октября, и рассмотреть возможность переноса осенних каникул на другой срок: с 18.10.2021 по 24.10.2021.

Переход на удаленку связан с распространением коронавируса. Информацию об этом уже начали рассылать педагоги города в родительские чаты. Из-за определение на территории Запорожской области “оранжевого” уровня эпидемической опасности заведениям образования, культуры, спорта, религиозным организациям Мелитополя рекомендуют перейти на дистанционную форму работы.

В обычном режиме будут работать детсады.

Ранее в Мелитополе ограничили движение общественного транспорта, и разрешили пользоваться им, людям с сертификатами вакцинации или пцр тестом.

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