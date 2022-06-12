Денежный агрегат М3 (денежная масса) в мае 2022 года уменьшился на 0,1%, или на 1,2 млрд грн — до 2,124 трлн грн. Об этом идет речь в статистике Нацбанка, передает Интерфакс-Украина.

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Как изменилась денежная база

НБУ отмечает, что денежная база (резервные средства) в мае увеличилась на 0,4%, или на 2,8 млрд грн — до 739,1 млрд грн, что несколько ниже апрельского роста на 0,5%.

При этом средства в обращении вне банков (M0) за прошлый месяц сократились на 0,9%, или на 5,6 млрд грн — до 634,5 млрд грн после увеличения на 0,5% в апреле.

Резервные деньги мало изменившихся в апреле банков в мае выросли на 8,8% — до 104,5 млрд грн.

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Депозиты и кредиты

По данным регулятора, депозиты за прошлый месяц увеличились всего на 0,3%, или на 4 млрд грн — до 1 трлн 489 млрд грн после роста на 3,2% и 3,6% в предыдущие два месяца.

В отличие от предыдущих месяцев произошло это за счет роста валютных депозитов на 1,4%, или на 6,3 млрд грн — до 463,5 млрд грн. В то же время депозиты в гривне, выросшие на 4,7% в апреле и 7,5% в марте, в мае впервые сократились на 0,2%, или на 2,2 млрд грн — до 1 трлн 24,2 млрд грн.

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Банки за прошлый месяц сократили вложения в депозитные сертификаты с 168,2 млрд грн до 163,4 млрд грн, увеличив средства на корсчетах — с 55 млрд грн до 57,3 млрд грн и наличные в кассах — с 41,1 млрд грн до 47 2 млрд грн.

Объем кредитов в мае вырос на 0,8% — до 1 трлн. 40,7 млрд грн после снижения на 0,1% в апреле и 0,3% в марте. При этом, как и месяцем ранее, увеличились гривневые кредиты — на 1,9%, или 14,9 млрд грн — до 785 млрд грн, тогда как валютные упали еще на 2,6%, или 6,7 млрд грн — до 255,7 млрд. грн.

Что такое денежная масса

Денежная масса, или денежное предложение — совокупность остатков денег во всех их формах, имеющихся в распоряжении субъектов денежного обращения в определенный момент.

Изменение денежной массы оказывает непосредственное влияние на интенсивность оборота денег, на формирование платежеспособного спроса, на конъюнктуру рынков, а значит — на экономическое развитие. Поэтому регулирование денежной массы является ключевым направлением государственной денежно-кредитной политики.

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