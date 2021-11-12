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В оккупированном Крыму «Центральный районный суд Симферополя» незаконно арестовал и оштрафовал адвоката украинских политзаключенных Эдема Семедляева.

Об этом сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

По данным омбудсмена, Семедляев 25 октября пришел в местную полицию, чтобы предоставить юридическую помощь активистам, задержанным под зданием подконтрольного РФ «Крымского гарнизонного военного суда» за поддержку фигурантов «красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир».

Однако адвоката задержали. На него составили протокол о совершении админправонарушения по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение правоохранителям).

Семедляеву вынесли приговор в виде ареста на 12 суток и оштрафовал его на 4 тысячи российских рублей (около 1 453 гривен).

Сейчас Семедляев в изоляторе временного содержания в Симферополе.

По словам Денисовой, это очередной пример политики преследования и репрессий крымских татар. Она призвала мировое сообщество отреагировать на очередное нарушение прав и свобод на полуострове.

Семедляев является защитником украинских политзаключенных Сейтумера Сейтумерова, Арсена Абхаирова, Ремзи Бекирова, Наримана Мемедеминова, Мемеда Белялова, Эмиля Джемаденова, Зеври Абсеитова, Рэмзи Меметова, Рефата Алимова, Ферата Сайфуллаева.

«Все они на 12 суток остались без адвокатской поддержки. А это является нарушением права на защиту, гарантированного ст. 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и прямым препятствием профессиональной адвокатской деятельности», — написала омбудсмен.

Напомним, ранее Денисова из-за Саакашвили обратилась в ООН.

Перед этим омбудсмен сообщила о приговоре суда в РФ для четырех крымских татар.

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