Об этом свидетельствуют данные портала ЛУН, пишет 24 канал. Как объяснил директор по маркетингу ЛУН Денис Судилковский после победы экономика Украины будет расти дальше, города будут развиваться, а с ними вырастет стоимость жилья.

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Удорожание «квадратов» зафиксировано во всех регионах, где возобновлены продажи

На первичном рынке Киева квадратный метр за 6 месяцев подорожал на 12 400 гривен и сейчас составляет 48 200 гривен.

На втором месте – Днепр, где стоимость квадратного метра в новостройке в среднем составляет 40 700 гривен.

Третье место разделили Львов и Одесса со стоимостью 34 600 гривен за «квадрат».

Наибольший прирост за время войны показал Ужгород, где на первичном рынке квадратный метр подорожал на 14 200 гривен и сегодня стоит 39 700 гривен.

На сколько с февраля подорожали новостройки / Инфографика ЛУН

Где сегодня выгоднее всего покупать жилье

Самое дешевое жилье в сентябре можно найти в Хмельницком. Средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 19 000 гривен. За 6 месяцев цены выросли здесь всего на 3 600 гривен.

Второе место занимают сразу три города – Тернополь, Ивано-Франковск и Черкассы, где квадратный метр в новостройках стоит 22 000 тысяч. При этом с февраля стоимость выросла:

в Тернополе – на 5 000 гривен,

в Черкассах – на 3 500 гривен,

в Ивано-Франковске – на 2 400 гривен.

Тройку самых дешевых регионов замыкает Луцк со стоимостью квадратного метра 23 000 гривен. С февраля цены в регионе увеличились на 3 000 гривен.