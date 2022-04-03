Фуры на границе с Украиной. Фото: Диалог

Украинская экономика

продолжает функционировать в условиях войны. Многие позиции экспорта смогли остаться на довоенных показателях, импорт снизился более чем в 3 раза.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр Украины и министр экономики Юлия Свириденко на своей официальной странице в Facebook.

«В течение марта экспорт стоил 2,7 миллиарда долларов. Объем экспорта составил 5,97 миллиона ​​тонн. Импорт в Украину в марте упал более чем в три раза до 1,8 миллиарда долларов с 5,9 — в феврале», – отметила министр.

По словам чиновницы, ряд экспортных позиций смогли не только остаться на довоенных показателях, но даже возрасти. Крупнейшей статьей экспорта в марте стала железная руда: поставлено почти 7 миллионов тонн за последние два месяца.

«Важно также отметить, что по многим позициям товаров с глубокой переработкой объем экспорта остался на уровне прошлого месяца. К примеру, кабельная продукция, экспорт которой составил 111 миллионов долларов и 130 — в феврале», – рассказала Свириденко.

Напомним, ранее, 2 апреля, «Страна» сообщала, что расходы Украины на месяц военных действий составляют $10 млрд. Такие расчеты Минфин озвучил на совещании президента Украины Владимира Зеленского с экономическими блоками Офиса президента и Кабинета министров.

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