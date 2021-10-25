Кабмин уже смоделировал ситуацию, при которой газ в Европе будет дорожать. Отдельные отрасли экономики Украины пострадают, а значит цены вырастут, и потребители будут платить больше. Об этом в интервью Юлии Самаевой, редактору экономики ZN.UA, рассказал первый вице-премьер Украины — Алексей Любченко: «Наша задача — снизить нынешний уровень «тени» с 30% хотя бы до 25%».

«При среднегодовой цене импортного газа в районе 900 долларов мы начнем терять ВВП. Это мы уже смоделировали», — рассказал он.

По его словам, до отметки в 900 долл. у Украины все будет нормально с точки зрения ВВП, но не с точки зрения отдельных отраслей промышленности. Цены производителей отдельных отраслей вынуждено могут вырасти, и рост этот во многом ляжет на плечи потребителей.

«Инфляционный навес надо ждать в следующем году. Этот год мы проходим без сюрпризов. Откровенно говоря, такая цена за газ — это наш шанс измениться раз и навсегда. Когда, как не сейчас, пришло время заговорить об энергоэффективности, утеплении, экономии,» — отметил Любченко.

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Напомним, что эксперты Центра макроэкономического моделирования KSE ухудшили прогноз роста ВВП в 2021 году до 3,6% по сравнению с 4,7% в апрельском прогнозе и улучшили прогноз роста ВВП на 2022 — 4,4% по сравнению с 2,7%. Согласно базовому сценарию, в 2023 году рост экономики составит 3,5% ВВП.