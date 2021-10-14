В целом расходы потребителей в мобильных приложениях для ритейла в течение пандемии выросли на 154%. Вместе с тем общее количество загрузок приложений онлайн-магазинов по всему миру в 2021 году выросло на 41%.

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Всемирный бум электронной коммерции

В странах СНГ количество загрузок приложений для продажи и покупки товаров онлайн выросло на 29%. Хотя процент меньше, чем в среднем по миру, для украинского онлайн-бизнеса в области торговли праздничный сезон 4 квартала 2021 обещает быть рекордным.

Увеличение продаж через мобильные приложения в течение последних 6 месяцев в зависимости от операционной системы смартфона выглядит так:

среди пользователей IOS – на 32%;

среди владельцев Android – на 55%.

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К слову, мировые компании в начале 2021 года потратили на рекламу своих приложений для онлайн-шоппинга 5,4 миллиарда долларов. При этом, треть расходов приходится на ритейлеров, зарегистрированных в США. Такая тенденция свидетельствует о стремительном развитии электронной коммерции и желании бизнеса в дальнейшем увеличивать свои доходы благодаря онлайн-продажам.