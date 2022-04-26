Правящая партия в парламенте Грузии «Грузинская мечта» отказалась рассматривать инициативу оппозиционного «Единого национального движения» о признании гибели жителей Бучи актом геноцида со стороны России.

Оппозиционные депутаты подготовили проект внешнеполитической резолюции, которая выражает солидарность с украинским правительством и предлагает публичное осуждение действий России на занятых территориях Украины. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал такие предложения провокацией.

«Все инициативы направлены на одно — чтобы разбушевать в Грузии второй фронт».

В начале апреля спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили отказался посетить Бучу, назвав это приглашение неуместным.

Напомним, что Киев обвиняет ВС РФ в массовом убийстве мирных жителей в городе Буча Киевской области. Российская сторона отвергает обвинения и называет произошедшее инсценировкой и провокацией. Как писал Ruposters, один из ведущих политиков Евросоюза потребовал от украинского президента Владимира Зеленского доказательств того, что Киев непричастен к событиям в Буче.