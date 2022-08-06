Глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране «возможны любые провокации против русских». В ходе специального брифинга он обратился к правоохранителям с призывом сохранить бдительность и не допускать инцидентов. По словам Кобахидзе, оппозиционная партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» пытается «разжечь ксенофобские настроения» в отношении россиян, приехавших в Грузию за последние несколько месяцев. «Партия войны и измены готовит провокации против граждан России». Он добавил, что ЕНД «партии-сателлиты» вместе с «принадлежащими им медиаресурсами» проводят «совершенно позорную ксенофобскую и шовинистическую кампанию против граждан России, находящихся в Грузии». Кобахидзе указал, что у тех, кто организовал эту кампанию, «нет ничего общего с грузинскими и европейскими ценностями», потому что «ксенофобия и шовинизм никогда не были и не будут частью грузинской культуры». Глава партии отметил, что конечной целью ЕНД и связанных с ней сил является «втягивание Грузии в военный конфликт с Россией», что приведет к «тягчайшим последствиям» для страны и населения. Он пообещал, что власти «сделают все, чтобы не допустить войны».

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добавлена сегодня, 6 августа, 11:00