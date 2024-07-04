Украинский журналист Дмитрий Гордон* (признан в РФ иноагентом) опубликовал «мирный план» по Украине, который якобы Россия передала США. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал этот документ плодом больного воображения.

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«Весь этот план — плод больного воображения Гордона. Он свои липовые измышления пытается выдать за какую-то правду и действует по нацистскому принципу», — заявил Шеремет, его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что принцип заключается в том, что чем страшнее звучит ложь, тем быстрее общественность в нее поверит.

Гордон, осужденный в России на 14 лет лишения свободы за призывы к терроризму и развязыванию войны, а также за распространение фейков о ВС РФ, несколько дней ранее сделал заявление о «мирном плане». В нем он опирался на информацию украинской разведки.

Ранее Гордон опубликовал план, который якобы передала Россия для Штатов. Одним из условий прекращения украинского конфликта в нем было поделить Крым. Кроме того, в нем содержался тезис о том, что РФ якобы передаст Киеву Запорожскую АЭС и не будет против вступления страны в Евросоюз. Однако этот план не является правдой.

*Дмитрий Гордон признан в РФ иноагентом

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