На закрытой встрече Федеральной службы разведки Германии объявили о начале расследования возможной утечки секретных данных о массовых убийствах, совершенных российской армией в Буче. Об этом, а также об открытии соответствующего расследования прокуратурой страны сообщила газета Bild.

Судя по всему, отмечает издание, разведка (BND) и правительство не хотели общественного разглашения подробностей убийств в Киевской области. В то же время информацию в СМИ передали парламентарии Бундестага. Это повлекло за собой проверку депутатов на предмет возможной госизмены.

«Есть процедуры, по которым администрация Бундестага обращалась к прокурору. Мы проверяем их», – цитируют заявление пресс-секретаря правительства ФРГ в сообщении.

Между тем по данным новостного портала The Pioneer, глава парламента Бербель Бас давала разрешение на уголовное преследование по четырем делам, касающимся комитета обороны, и еще по трем делам, касающимся других специализированных комитетов Бундестага.

Журналисты упомянутого портала сообщают о предположениях об утечке данных на заседании. Данные, которые считаются секретными. На встрече в начале апреля присутствовало более полусотни чиновников.

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