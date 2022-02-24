Лидеры Европейского Союза соберутся на внеочередной саммит, чтобы утвердить санкции против РФ. Об этом рассказала в Брюсселе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает «Европейская правда».

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По ее словам, Евросоюз осознает, что речь идет не только о российско-украинской войне, но и о более масштабной агрессии.

«Цель России — не только Донбасс, не только Украина. Россия атакует стабильность в Европе и весь мировой международный порядок. Поэтому сегодня мы представим на утверждение лидеров государств ЕС масштабные санкции», — пояснила Урсула фон дер Ляен.

Часть санкций похожа на те меры, которые ЕС уже принимал ранее, но они теперь охватят большую часть экономики РФ.

«В этих санкциях мы ударим по стратегическим отраслям российской экономики, заблокируем доступ к технологиям и рынкам, которые для России являются ключевыми. Мы ослабим основу экономики РФ и ее способность модернизироваться», — пояснила президент.

Кроме того, по словам фон дер Ляен, следует, что ЕС намерен централизованно заблокировать государственные активы России за рубежом. «Вдобавок, мы заморозим российские активы в ЕС и остановим доступ российских банков на финансовые рынки», — заявила она, не уточнив, впрочем, речь идет об аресте суверенных активов или принадлежащих госпредприятиям.

Президент ЕК подчеркнула, что это будет согласованным решением ЕС США, Канады, Британии, Японии, Австралии и т. д.

«Мы знаем, что миллионы россиян не хотят войны. Но Путин ставит под риск будущее народа России», — добавила она, отметив, что ЕС продолжит активно поддерживать Украину, в том числе финансово, для сопротивления российской агрессии.

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