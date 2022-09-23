Главные тезисы из выступления Зеленского

Агроспасение от Украины

В мире многое зависит от поставок аграрной продукции из Украины на глобальный рынок. Для субъектов агросектора в Украине, для бизнесменов и фермеров это бизнес, работа, экономика. Но, как следствие, это право на еду для сотен миллионов людей в странах Африки, Азии, Европы. Украина отправляет агропродукцию в Эфиопию, Сомали, Йемен, Ливан и другие страны. Это реальное спасение жизней.

Украина готовит строительство трубопровода с Польшей для экспорта подсолнечного масла. Это такой «пилот». Это конкретный проект, для нас – экономика, а для глобального продовольственного рынка – элемент стабильности, элемент безопасности.

Экспорт электричества из Украины

Это реальный инструмент недопущения энергетической бедности для десятков миллионов людей в странах Европы, с которыми мы соседствуем. Это стабилизация энергетической ситуации по всему европейскому континенту. К Украине обращаются Молдова, Румыния, Польша, другие соседи, чтобы мы помогли им электричеством зимой. Украина готова помогать. И именно поэтому инвестиции в расширение энергомощностей – это избавление от холода для разных народов.

Украинская энергетика для мирового климата

Европа, к сожалению, все еще сильно зависит от грязных энергоресурсов России. Они добываются настолько грубо и неаккуратно по отношению к окружающей среде, что их добыча в России является синонимом экологического бедствия. Также есть колоссальные возможности в развитии водородной энергетики и транспортировки «зеленого» водорода в Европу. Солнце, ветер, атомная энергетика, «зеленый» водород – все это в Украине.

Новая – зеленая, чистая – энергетика требует лития, графита и других редкоземельных металлов. У нас их достаточно. Потому, инвестируя в Украину, можно ускорить развитие зеленой энергетики и в других странах.

Ежегодно мы генерируем десятки миллионов кубов древесины. При этом обеспечиваем восстановление лесов. Инвестиции в производство экологических товаров из дерева и целлюлозы в Украине – способ уменьшить использование миром нефтепродуктов, пластика. И это часть совместной защиты нашей природы.

Переработка в Украине

Всему миру нужны удобрения для производства продуктов питания. Зачем их покупать или делать из российского газа? Можно построить мощности для производства десятков миллионов тонн чистого, «зеленого», и дешевого аммиака в Украине. Можно зарабатывать на этом и помогать этим не только продовольственной безопасности, но и миру – миру на нашей планете.

И поэтому мы предлагаем всем компаниям и бизнесу со всего мира приходить к нам в Украину – начинать бизнес у нас, локализовать свое производство у нас, работать с Украиной, чтобы получить доступ к огромным рынкам Евросоюза, Британии, Канады и других наций, с которыми мы дружны.

Мы отдаем приоритет развитию нашей перерабатывающей промышленности – разных ее направлений. Есть специальная программа ее развития. И мы предлагаем всем инвесторам мира приобщиться к ее реализации.

IT и дроны

Взгляните на возможности нашего IT-сектора и такие отрасли, как производство дронов. Для того, кто инвестирует, это экономика. А для того, кто потом использует дроны – в зависимости от их класса, – это безопасность, комфорт или работа.

Украинский цифровой потенциал выстоял, он очень крепок. Наша цифровизация имеет мощный социальный аспект – это технологии, реально работающие ради благосостояния, защиты людей. У наших людей есть цифровые документы, доступ к государственным цифровым услугам, высокий уровень цифровизации бизнеса.

IT-компании в Украине – это выгодно. А их бизнес – это и благо для миллионов, и элемент защиты мира, если брать контекст кибербезопасности и российских киберударов.

Главный редактор Forbes USA Рэндалл Лейн (справа). Фото: Офис президента Украины

Рэндалл Лейн: Я недавно был во Львове. Люди там пытаются жить нормальной жизнью и вести бизнес, строить планы на будущее. Они говорят не «если мы победим», а «когда мы победим». И в течение месяца вы одержали серьезные победы. Но чем больше вы побеждаете, тем сильнее реакция Путина. Он объявил частичную мобилизацию и угрожает миру. Как вы думаете, он блефует?

Путин никогда не говорит правду. А то, что он говорит, и то, что он делает, – разные вещи. Вопрос не в том, что он призовет 300 000 человек. Призыв этих 300 000 давно запланирован, и они просто ждали нужного момента. Скрытая мобилизация в России продолжается уже давно. В России мобилизовали пожилых людей и детей, чтобы отправить их сюда умирать, чтобы переломить ход войны. Путину все равно, сколько их умрет. Даже я, человек страны, подвергшейся нападению и борющейся за свободу, говорю: они же люди.

Я не думаю, что война закончится, когда в России закончатся люди. Я считаю, она должна закончиться раньше. Кто-то должен изменить образ мышления руководства России.

Для нас война закончится, когда отвоюем все территории. Большего нам не нужно.

Как состоятельные люди и руководители собравшихся здесь компаний могут помочь Украине в обороне и после победы?

Есть несколько приоритетов. У нас есть план быстрого восстановления. И начинать восстановление нужно прямо сейчас. У нас бюджетный дефицит $5 млрд и 7 млн ​​беженцев, покинувших страну. Они должны вернуться и помочь перезапустить экономику. И чтобы они могли это сделать, им нужны рабочие места, школы для их детей, и в этих школах должны быть убежища. Мы никогда не думали, что наши школы должны стать убежищами.

Мы должны восстановить критическую инфраструктуру, а это потребует денег и технологий. Здесь может помочь бизнес – инвестировать в то, что нужно сейчас. К примеру, в отопление перед зимним сезоном, в хранение сельскохозяйственной продукции. Деоккупировав город, мы видим, что там физически нет отопления, нет ни одной уцелевшей школы, ни одной дороги или моста, жизненно важной инфраструктуры. Даже те, кто будет восстанавливать там инфраструктуру, должны где-то жить.

Другой более фундаментальный вопрос – бизнес как политическая и финансовая сила. Украине нужны средства противовоздушной обороны, и бизнесмены могут оказывать давление на свои правительства. В мире лишь немногие страны могут поставить такие системы: США, Израиль, Германия, Франция, Италия. ПВО нужны, чтобы люди могли вернуться и начать восстанавливать страну. Партнеры уже кое-что делают, но бизнес своим политическим и финансовым участием может ускорить этот процесс.

До войны Украина была известна как страна с низким уровнем экономической свободы и высоким уровнем коррупции. Как вы планируете использовать нынешнюю ситуацию, чтобы сделать Украину экономически свободной страной, в которую захотят инвестировать не только из моральных, но и из финансовых соображений?

Совершенно согласен, в нашей экономической истории были темные страницы, касающиеся таможни, налоговой службы и других государственных органов. Я сегодня уже упоминал IТ и диджитализацию. Мы многое изменили, оцифровывая государственные услуги. Сегодня Украина – лидер Европы по уровню и ассортименту электронных государственных услуг. Это значит, что они предоставляются без посредников в виде чиновников и, следовательно, без коррупционных рисков.

Мы создали систему борьбы с коррупцией и приняли все необходимые для этого законы. У нас есть работающие антикоррупционные органы. Еще предстоит провести судебную реформу, но мы работаем над тем, чтобы освободить бизнес от любого давления.

Война изменила приоритеты. В Украине резко снизился уровень преступности, сильно изменились люди. Война заставила многих людей с преступным прошлым уехать из страны, и наши органы правопорядка могут не допустить их возвращения.

Да, многие наши герои погибли, такова цена войны. Но война имеет разные стороны, которые приносят разные результаты. Наша страна готова к открытому диалогу с бизнесом об инвестициях, цифровых услугах и потеплении инвестиционного климата.

Как государственный лидер как вы поддерживаете единство в стране?

С самого начала у нас не было другого выбора, это наша родина. Если бы страна была разобщена, Россия бы легко ее завоевала. Мы любим свою страну. Мы провели масштабную информационную кампанию по объединению людей. Единство граждан, правительства, военных – это было очень важно. Мы никогда не беспокоились по этому поводу за все время независимости. И все это понимают. Теперь мы действуем как единый кулак.

Да, это вызов, поскольку все чувствуют усталость от войны. Нам важно знать, что не устали Европа, США, Великобритания. Эта сверхзадача – как поддерживать единство внутри страны и среди союзников. Мы боремся не только за ценности нашей страны, но и за ценности всего мира. Если мы проиграем, а Россия выиграет, то проиграет вся Европа, и не только она. Весь мир станет свидетелем вспышек насилия. И поэтому агрессор должен быть наказан. Я уверен, мы это сделаем.

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Категория

Компании

Дата

07 июня

«Не чувствую усталости у бизнес-лидеров от войны в Украине». Интервью главного редактора Forbes USA Рэндалла Лейна

