Энтузиасты и эксперты из секторов медиа, бизнеса, культуры и технологий Туркменистана приглашаются принять участие в инновационном фестивале Go Viral 2022. Он пройдет 2 июля в отеле «Йылдыз».

Go Viral – это и фестиваль, и ряд мероприятий, включающие лекции, воркшопы, панельные дискуссии, фильмы, музыкальные выступления и другие события в области Медиа, Бизнеса

, Культуры и Технологий от ведущих тренд-сеттеров из США, Центральной Азии и Восточной Европы.

«Тема фестиваля в этом году — „Искать. Изобретать. Решать“. Цель фестиваля — совершенствовать общество через изменения в сферах бизнеса, медиа, культуры и технологий», — подчеркивают организаторы мероприятия.

Все желающие смогут пройти серию мастер-классов по Е-торговле (электронная коммерция), мобилографии, изучить тренды в IT в Туркменистане, научиться построению эффективной командной работы и рабочего места в сфере видеопродакшена, продвигать свою работу с помощью цифровых инструментов и многое другое.

Начало в 13:00. Вход свободный, но места ограниченны. Расписание фестиваля и регистрация доступны по ссылке.