Работник Секретариата Кабмина 15 лет шпионил в пользу России. Это следует из приговора Шевченковского районного суда г. Киева, который обнародован в Едином реестре судебных решений.

Суд признал виновным работника Кабмина, который с июля 2000-го работал в Секретариате правительства, а с 30 августа 2019 года — в должности старшего референта отдела анализа корреспонденции и мониторинга выполнения задач Премьер-министра.

Согласно материалам дела, чиновник был завербован в 2007 году. Человек, которого осужденный называет «коллегой», попросил помощи в копировании документов с ограниченным доступом, к которым чиновник имел допуск. Тот согласился и скопировал папку с грифом «тайно», содержавшую государственную тайну.

В дальнейшем, в течение нескольких месяцев, с периодичностью примерно один раз в неделю, осужденный копировал для знакомого документы, содержащие государственную тайну, в частности, сведения в сфере обороны, деятельности Службы безопасности Украины, внешней политики государства и т.д. За эти услуги получил 3000 долларов.

Тогда же, в 2007 году, чиновник прибыл в Москву, где лично познакомился с двумя сотрудниками 5-й Службы Федеральной службы безопасности РФ, один из которых представился работником Министерства иностранных дел РФ. За денежное вознаграждение ему предложили собирать и передавать РФ сведения о векторе внешней политики Украины, ситуации в отдельных регионах, обеспечении обороноспособности, деятельности правоохранительных органов и специальных служб.

После этого в течение примерно 3-6 месяцев 2007 года чиновник копировал документы украинского правительства, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, для последующей передачи сотруднику 5-й Службы ФСБ РФ. За это получил около 800 долларов.

В 2010-м сотрудник 5-й Службы ФСБ РФ встретился с чиновником и договорился, что тот будет работать самостоятельно, без своего «коллеги», поскольку с последним у россиян произошел конфликт.

Известно, что с того времени осужденный заполнил для ФСБ анкету, и россияне присвоили ему псевдоним «Григорий».

Чиновнику выдали мобильный телефон и фотоаппарат, чтобы фотографировать циркулирующие в Кабинете Министров Украины документы, а также карты памяти для накопления снимков.

В течение нескольких месяцев чиновник фотографировал документы, содержащие информацию по линии международного сотрудничества, обороноспособности, инфраструктурных проектов и т.п., к которым имел доступ на работе, в том числе с грифом «Для служебного пользования».

В последствии состоялась встреча в одном из ресторанов на Невском проспекте в г. Санкт-Петербург. Чиновник передал эфесбешнику карту памяти с фотографиями документов и получил 5000 долларов.

С конца октября 2010-го и до февраля 2015 года чиновник по неустановленным судом причинам не имел контактов с представителями спецслужб РФ, оставив при себе предоставленный ранее сотрудником 5-й Службы ФСБ РФ мобильный телефон.

Зимой 2015-го по телефону позвонил сотрудник 5-й Службы ФСБ РФ и попросил встретиться в Минске.

Чиновнику предложили продолжить сотрудничество. Он согласился на условиях денежного вознаграждения. Кроме того, ему выдали новый мобильный телефон с установленным специальным программным обеспечением для конфиденциальной связи.

В период 2015-2018 годов обвиняемый снова фотографировал документы и пересылал через защищенные мессенджеры. За переданную информацию получал от 2 до 5 тысяч долларов США во время личных встреч в Беларуси, Кипре, Армении и Азербайджане.

Летом 2018 года в Баку обвиняемый был передан на попечение другому представителю спецслужб.

С тех пор и до 7 февраля 2022 года он собирал служебную информацию в сфере обороны, экономики, правоохранительной деятельности и внешних отношений Украины, которая циркулирует в системе документооборота Кабинета Министров Украины, делая фото и пересылая ФСБ. Ему платили от 4 до 10 тысяч долларов во время личных встреч на территории Азербайджана, Турции, Кипра.

В частности, обвиняемый переслал копии следующих документов: разведывательный обзор (за период с 15 по 21 ноября 2021 года) «Тенденции развития среды безопасности в мире и вокруг Украины», разведывательный обзор (за период с 22 по 28 ноября 2021 года) «Тенденции развития безопасности среды в мире и вокруг Украины», разведывательный обзор (III квартал 2021 года) «Российская Федерация: военно-политические аспекты», а также информационную справку «Республика Беларусь: влияние западных санкций на экономику страны».

У этих документов был гриф «Для служебного пользования».

7 февраля 2022 года обвиняемый прислал работнику ФСБ РФ отсканированные изображения документов «О неотложных мерах реагирования на вызовы в энергетической сфере», отсканированные изображения справок по проблемным вопросам, требующим решения на Объекте № 1,2 Кабинета Министров Украины и справки по практической проверке запасных пунктов управления отдельных областных государственных администраций с примечанием «тайно».

Попался чиновник в апреле 2022 года.

Известно, что 2 апреля 2022 года сотрудник СБУ составил рапорт об обнаруженном уголовном правонарушении. 6 апреля у чиновника дома провели обыск. Уже 8 числа чиновник Кабмина свою вину признал полностью и дал показания по существу подозрения.

В судебном заседании чиновник сказал, что после 24 февраля 2022 года, то есть полномасштабного вторжения РФ в Украину, он прервал все связи с работниками российских спецслужб, теперь сожалеет о содеянном, покаялся, не ожидая, что его действия могут привести к подобным последствиям.

Действия экс-чиновника были квалифицированы как государственная измена, то есть шпионаж, предоставление иностранному государству и его представителям помощи в подрывной деятельности против Украины, по предварительному сговору с группой лиц. В результате его подрывной деятельности наступили тяжелые последствия в виде полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд смог учесть искреннее раскаяние и активное содействие следствию.

Чиновника приговорили к 12 годам заключения с конфискацией всего имущества, поскольку он совершал преступления за денежное вознаграждение, то есть по корыстным поводам.

