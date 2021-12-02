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Заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев рассказал о планах по развитию города. Так, в мегаполисе планируется снижать долю торговли в экономике и делать упор на развитие профессиональных компетенций. Об этом он сообщил на Almaty Investment Forum 2021,

передает

корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

О развитии туризма

Для развития сферы туризма в Алматы реализуют проекты на 24

млрд тенге: ведется строительство Medeu Park Hotel, эко-отеля Qazaq Auyl и Butakovka Wellness&Spa. Об этом рассказал заместитель

акима Алматы Мухит Азирбаев, выступая на Almaty Investment Forum 2021.

«Одно

из перспективных направлений Алматы – туризм. Наш мегаполис является

признанным центром регионального туризма, местом с уникальной природой, мягким

климатом, а также стабильным и безопасным для развития туристического хаба. В городе работает более 3 тыс. ресторанов и кафе, есть много музеев и

театров», — отметил Мухит Азирбаев.

По его словам, город обладает огромным

потенциалом для развития экотуризма. «В мегаполисе уже

реализуется ряд проектов. Например, в декабре 2021 года откроется гостиница

Shymbulak Resort

Hotel»,

— сообщил заместитель акима города.

В 2022 году планируется построить два визит-центра за 455 млн

тенге. Они будут расположены в ущелье «Бутаковка» и на территории Большого

Алматинского озера.

Мухит Азирбаев напомнил, что в строительство отелей Holiday Inn Express, Swissotel Wellness Resort Alatau, гостиничного комплекса «Жетысу», гостиницы Shymbulak Resort Hotel в Алматы инвестировали 54,4 млрд тенге.

О поддержке бизнеса

Пакетом антикризисных мер было охвачено более 100 тыс. предпринимателей города. «В сфере туризма,

транспорта и логистики наблюдалось самое значительное сокращение рабочих мест и

падение доходов в период пандемии COVID-19. Серьезно пострадал малый и

средний бизнес, где занято 60% алматинцев. Для сохранения

рабочих мест был экстренно принят пакет антикризисных мер, который

включил в себя освобождение от уплаты налогов, арендных платежей, отсрочку и

субсидирование процентных ставок по кредитам», — сообщил Мухит Азирбаев.

Но,

несмотря на кризисные явления, Алматы сохраняет за собой статус самого

обеспеченного мегаполиса Центральной Азии. «Валовой региональный продукт (ВРП)

на душу населения составляет 16,7 тыс. долларов, объем экономики города

превышает 32,5 млрд долларов. Это 20% ВВП Казахстана и почти четверть (25%)

налогов страны», — подчеркнул заместитель акима Алматы.

Он сообщил, что в экономике мегаполиса более 52% занимает МСБ, в котором работает 6

из 10 алматинцев. «Алматы обладает большим рынком труда, высоким кадровым

потенциалом. Свыше 74% работающего населения города имеет высшее образование.

Мы продолжаем все делать для того, чтобы наш город стал более «умным», безопасным,

удобным и комфортным для жизни и работы. В настоящее время прорабатываем

вопрос получения зеленого займа от ЕБРР и развития экологичного общественного

транспорта», — сообщил Мухит Азирбаев.

Доля торговли снижается

Сейчас

город продолжает оставаться одним из

центров (в Центральной Азии – Ред.) привлечения инвестиций. «За последние пять

лет инвестиции в мегаполис увеличились на 67%. За 10 месяцев 2021 года в

Алматы было направлено 873,8 млрд тенге таких средств. С 2016 года на 39% увеличился объем промышленности. В январе-октябре 2021 года объем вложений в это направление составил 1,1

трлн тенге. Мы также наблюдаем постепенное снижение доли торговли в экономике

города, за последние 5 лет она уменьшилась более чем на 2 процентных пункта»,

— отметил Мухит Азирбаев.

Он добавил, что стремительными темпами продолжает развиваться розничная и

электронная коммерция. «В этом году объем данного рынка достиг более 314 млрд

тенге», — уточнил спикер.

О креативной индустрии

Заместитель

акима Алматы также рассказал о развитии креативной экономики. «На

сегодня в креативном секторе мегаполиса работает более 17,8 тыс. компаний или около

9% всех предприятий города. В этом секторе занято порядка 45 тыс. человек. В

прошлом году от компаний креативной сферы в бюджет города поступили налоги на сумму 37,7 млрд

тенге, они оказали услуги на 402,8 млрд тенге», — отметил Мухит Азирбаев.

Он подчеркнул, что акимат планирует трансформировать экономику мегаполиса от торговой

направленности в сторону развития профессиональных компетенций. И, в первую

очередь, будет проводиться работа по цифровизации города.

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