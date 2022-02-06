Уровень террористической опасности, введенный в Алматы на фоне беспорядков, возникших из-за повышения цен на сжиженный газ, отменяется с 7 февраля. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Решение об отмене вступает в силу в 00:00 по местному времени (21:00 6 февраля мск). Как сообщает «Sputnik Казахстан», ситуация в городе стабилизировалась. Однако правоохранительные органы продолжат службу в усиленном режиме.

Напомним, «оранжевый» уровень угрозы терроризма действовал в Казахстане с января. Повышенный, «оранжевый» уровень угрозы терроризма действовал на территории всей страны, однако его отменили 26 января.

На фоне беспорядков в Казахстан прибыли силы ОДКБ для урегулирования ситуации в республике. Россия завершила вывод миротворцев 19 января. Впоследствии президент Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства.

О последствиях беспорядков в республике — в материале «Ъ» «В борьбе за власть в Казахстане поставлена дочка».

Источник