Tazabek — В 2022 году рост мировой экономики вернется к показателям доковидного периода и составит 4,3% в реальном выражении. Такой прогноз приводит швейцарский банк Credit Suisse в своем исследовании.

Несмотря на проблемы в цепочках поставок, 2022 год станет удачным в плане поступательного экономического роста. На это повлияет то, что уже в 2021 присутствуют устойчивый спрос, благоприятная фискальная и денежно-кредитная политика

в ряде стран. Также ослабление ограничений из-за Covid-19 повлияет на активизацию сферы туризма и путешествий.

«Мы ожидаем, что в 2022 году мировая экономика вырастет на 4,3% в реальном выражении. Это меньше, чем 5,8%, которые мы ожидаем в 2021, но выше, чем темпы роста до пандемии. Например, в 2019 году мировая экономика выросла на 2,7%», — говорится в исследовании.

В 2022 инфляция нормализуется по сравнению с повышенными показателями 2021 года, но останется выше уровней, существовавших до пандемии. Резкое повышение цен выпадет из расчетов инфляции (эффект ослабления базы), и проблемы с цепочками поставок также должны ослабнуть, что приведет к постепенному снижению инфляционного давления в 2022.

Глобальный экономический рост превысит тенденцию в следующем году. «Высокий спрос на товары должен привести к увеличению производства, как только проблемы в цепочках поставок начнут разрешаться. В результате промышленное производство, похоже, также будет расти», — сказано в исследовании.

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